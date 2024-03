SAVE THE DATE – Seminario su Governance, Gender and Climate del Ciclo Accademico dedicato alle “Nuove frontiere nei mercati finanziari e nella regolamentazione finanziaria- 22 marzo 2024 presso l’Aula Acquario della Sapienza Università di Roma

(AGENPARL) – gio 14 marzo 2024 SAVE THE DATE

Seminario su Governance, Gender and Climate del Ciclo Accademico dedicato alle “Nuove frontiere nei mercati finanziari e nella regolamentazione finanziaria”

Venerdì 22 marzo 2024, alle ore 16:00, la Consob e la Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma terranno, presso l’Aula Acquario della Sapienza Università di Roma, in Via del Castro Laurenziano, 9, il seminario del ciclo 2023-2024 dedicato alle nuove frontiere nei mercati finanziari e nella regolamentazione, dal titolo Governance, gender and climate.

Nel corso del seminario verranno presentati i seguenti lavori:

– Women in board networks and their impact on governance and performance di Daniel Ferreira (London School of Economics and Political Science)

– Does gender diversity in the workplace mitigate climate change? di Alessio Reghezza (European Central Bank)

Interverranno Gabriella Alemanno (Commissaria Consob), Giovanni Di Bartolomeo (Preside della Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma), Luca Filippa (Direttore Generale Consob) e Marina Brogi (Sapienza Università di Roma).

