[Rugby Notizie] Guinness Women’s Six Nations, lanciata a Londra l’edizione 2024, Giordano e Raineri: “Non vediamo l’ora, vogliamo fare bene”

13 Marzo 2024

GUINNESS WOMEN’S SIX NATIONS, LANCIATA A LONDRA L’EDIZIONE 2024, GIORDANO E RAINERI: “NON VEDIAMO L’ORA, VOGLIAMO FARE BENE”

Londra – È stato presentato oggi a Londra, nella galleria multimediale Frameless, il Guinness Women’s Six Nations 2024, che inizierà per le Azzurre di coach Raineri da Parma, dove il 24 marzo, con calcio d’inizio alle 16:00 e diretta su Sky Sport, affronteranno le campionesse in carica dell’Inghilterra.

E proprio Raineri, nella capitale inglese assieme alla capitana Elisa Giordano (Valsugana Rugby Padova, 65 caps) ha fatto il punto sul Torneo: “La prima partita del Sei Nazioni è sempre molto avvincente, ma in questo caso, iniziando con l’Inghilterra, la sfida è ancora più alta, perché siamo consapevoli di affrontare la miglior squadra del mondo”, ha detto il coach che poi ha aggiunto “Stiamo lavorando duramente per arrivare al meglio a un incontro così importantie. che può dire molto sul percorso che abbiamo intrapreso”.

Giordano ha fissato gli obiettivi per questo Sei Nazioni: “Ovviamente vogliamo vincere il più possibile e confermarci su un livello alto. Se riuscissimo a centrare la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo (che si giocherà in Inghilterra nel 2025, ndr.) già in questo Torneo, allora avremmo fatto un passo in avanti davvero grande. Giocare con l’Inghilterra alla prima giornata è difficile, ma è anche stimolante, perché ci permette di arrivare cariche a questo appuntamento così prestigioso”.

I PROSSIMI IMPEGNI DELLE AZZURRE

Guinness Women’s Six Nations

Domenica 24 marzo 2024, ore 16:00, Parma, Stadio Sergio Lanfranchi

Italia v Inghilterra

Domenica 31 marzo 2024, ore 16:00, Dublino, RDS Arena

Irlanda v Italia

Domenica 14 aprile 2024, ore 13:30, Parigi, Stade Jean Bouin

Francia v Italia

Sabato 20 aprile 2024, ore 17:45, Parma, Stadio Sergio Lanfranchi

Italia v Scozia

Sabato 27 aprile 2024, ore 13:!5, Cardiff, Principality Stadium

Galles v Italia

