Nel weekend sciabolatrici in Belgio per l’ultima e decisiva tappa di Qualifica Olimpica. Il fioretto atteso dal GP di Washington

Le sciabolatrici a Sint Niklaas per l’ultima e decisiva tappa di

Qualifica Olimpica, il fioretto femminile e maschile a Washington per un

Grand Prix che metterà in palio un punteggio maggiorato per il ranking

mondiale. È un weekend importantissimo per la scherma azzurra quello

che, da venerdì 15 a domenica 17 marzo, andrà in scena tra Belgio e

Stati Uniti, con 36 atleti italiani in pedana.

SCIABOLATRICI IN BELGIO… PER PARIGI

Riflettore puntati sulla sciabola femminile. In terra belga, infatti,

andrà in scena la prova di Coppa del Mondo in cui saranno assegnati i

pass definitivi per i Giochi di Parigi 2024. L’Italia è in piena corsa

anche in questa specialità grazie ai recenti ottimi risultati del

quartetto del CT Nicola Zanotti che, nella gara a squadre in programma

domenica 17 marzo, dovrà confermare la sua posizione in classifica, che

al momento la vedrebbe qualificata come “migliore europea” subito dietro

le “top 4”. Un obiettivo importantissimo per assicurarsi il posto nella

competizione per Nazioni all’Olimpiade e contemporaneamente il diritto a

schierare tre atlete nella prova individuale.

A Sint Niklaas, però, nei primi due giorni si partirà come sempre con la

gara individuale. Sono già ammesse per diritto di ranking al tabellone

principale da 64 di sabato Martina Criscio e Chiara Mormile. Da venerdì,

fin dalla fase a gironi, proveranno a raggiungerle altre 10

sciabolatrici azzurre: Giulia Arpino, Michela Battiston, Alessia Di

Carlo, Benedetta Fusetti, Rossella Gregorio, Eloisa Passaro, Claudia

Rotili, Manuela Spica, Irene Vecchi e Mariella Viale.

Domenica, poi, l’attesissima competizione a squadre. L’Italia della

sciabola femminile salirà in pedana con il quartetto che è riuscito a

risalire prepotentemente la classifica nelle ultime due tappe di Coppa

del Mondo, grazie a un secondo posto conquistato a Lima e al quarto di

Atene, composto da Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile e

Irene Vecchi. La spedizione azzurra in Belgio sarà guidata dal

Commissario tecnico Nicola Zanotti, insieme ai maestri Andrea Aquili e

Cristiano Imparato e al fisioterapista Alessandro Pesce.

IL FIORETTO NEGLI STATI UNITI

Sarà Washington, invece, a ospitare il secondo Grand Prix di fioretto

del 2024 dopo il “Trofeo Inalpi” di Torino. Come in tutti i GP sono

previste solo gare individuali, sia per le donne che per gli uomini, a

punteggio maggiorato. Sono 24 gli atleti azzurri del CT Stefano Cerioni

impegnati nella trasferta statunitense.

La tre giorni a stelle e strisce prenderà il via con la fase a gironi e

il tabellone preliminare ad eliminazione diretta della prova femminile.

Quattro le fiorettiste italiane già ammesse, per diritto di ranking, al

tabellone principale di domenica: sono Martina Favaretto, Alice Volpi,

Martina Batini e Arianna Errigo. Proveranno a raggiungerle, salendo in

pedana venerdì, Giulia Amore, Erica Cipressa, Anna Cristino, Aurora

Grandis, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia ed Elena

Tangherlini.

Sabato le fasi preliminari maschili. Già qualificati, essendo tra i “top

16” nella classifica mondiale, gli azzurri Tommaso Marini, Alessio

Foconi e Filippo Macchi. In pedana fin dalla fase a gironi Giorgio

Avola, Guillaume Bianchi, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Daniele

Garozzo, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi e Tommaso

Martini.

L’Italia del fioretto a Washington sarà guidata dal Responsabile d’arma

Stefano Cerioni, insieme ai maestri Fabio Galli, Eugenio Migliore,

Filippo Romagnoli e Giovanna Trillini, con loro per lo staff medico

presenti la dottoressa Valeria D’Errico e i fisioterapisti Maurizio

Iaschi e Stefano Vandini.

COPPA DEL MONDO DI SCIABOLA FEMMINILE – SINT NIKLAAS (BELGIO), 15-17

MARZO 2024

Atlete prova individuale: Martina Criscio, Chiara Mormile, Giulia

Arpino, Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Rossella

Gregorio, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Manuela Spica, Irene Vecchi,

Mariella Viale

Atlete prova a squadre: Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara

Mormile, Irene Vecchi

Responsabile d’arma: Nicola Zanotti

Staff tecnico: Andrea Aquili, Cristiano Imparato

Fisioterapista: Alessandro Pesce

GRAND PRIX FIE DI FIORETTO MASCHILE E FEMMINILE – WASHINGTON (STATI

UNITI D’AMERICA), 15-17 MARZO 2024

Atlete prova femminile: Martina Favaretto, Alice Volpi, Martina Batini,

Arianna Errigo, Giulia Amore, Erica Cipressa, Anna Cristino, Aurora

Grandis, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia, Elena

Tangherlini

Atleti prova maschile: Tommaso Marini, Alessio Foconi, Filippo Macchi,

Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Damiano Di Veroli, Davide Filippi,

Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi,

Tommaso Martini

Responsabile d’arma: Stefano Cerioni

Staff tecnico: Fabio Galli, Eugenio Migliore, Filippo Romagnoli,

Giovanna Trillini

Medico: Valeria D’Errico

Fisioterapisti: Maurizio Iaschi, Stefano Vandini —

