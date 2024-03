MICROCREDITO: DONNE E IMPRESA NEL NUMERO 50 DI “MICROFINANZA’’

(AGENPARL) – ROMA, 13 marzo 2024 – È disponibile il numero 50, della rivista “Microfinanza”, dell’Ente Nazionale per il Microcredito, fruibile online qui.

Dodici anni di Microfinanza segnano un traguardo importante, in questi anni la rivista ha raccolto e raccontato i successi, i fallimenti e le storie di coloro che hanno creduto in un progetto chiamato “Microcredito” che dal 2015 ad oggi ha creato lavoro con il concorso dello Stato. Lo racconta nell’editoriale, il Direttore Emma Evangelista.

Il Presidente ENM Mario Baccini, interviene sottolineando l’importanza di due valori essenziali su quali si basano tutti gli strumenti microfinanziari: la responsabilità e l’opportunità. Elementi indispensabili per costruire, progettare ed integrarsi in modo sano nel tessuto economico nazionale. Leggi qui

Deregulation: Il Microcredito cambia, il testo della riforma e il commento del Segretario Generale ENM, Riccardo Graziano.

Per il mese di marzo, nello “SPECIALE DONNA” gli interventi di Tiziana Lang, con il rapporto di Eurofound sull’autorealizzazione individuale della donna attraverso il lavoro autonomo.

Sergio Bellucci con un interessante articolo sul ruolo delle donne nel mercato del lavoro digitale e il rapporto del World Economic Forum del 2021.

L’intervista di Luca Giunti della Fondazione Openpolis, sulla disparità occupazionale tra uomini e donne. Leggi qui

L’intervista al Presidente della Fondazione Arca, Antonio Fionazzi Agrò, sugli sviluppi del progetto Mamhabitat nato in collaborazione con ENM e BCC di Roma per aiutare mamme in difficoltà.

Il racconto della serata – evento al Teatro San Ferdinando di Napoli, di Elisa Pandolfi, pone l’accento sul progetto Microcredito di Libertà e sulla lotta alla violenza di genere con le testimonianze di Lella Palladino, fondatrice della Cooperativa EVA e Francesca Innocenti direttrice del Centro Antiviolenza Lilith.

La rivista, si chiude con un nuovo accordo tra ENM e CNEL per promuovere l’educazione finanziaria e la formazione per i detenuti e per i soggetti che scontano pene alternative al carcere. Leggi qui