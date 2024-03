Lecce calcio, un modello di gestione sostenibile: il presidente Sticchi Damiani incontra gli studenti dell’Università di Milano-Bicocca

(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Università di Milano-Bicocca

Lunedì 18 marzo 2024, ore 15.30

Auditorium “Martinotti”, Edificio U12

Via Vizzola 5, Milano

Lecce calcio, un modello di gestione sostenibileIl presidente Sticchi Damiani incontra gli studenti dell’Università di Milano-Bicocca

Il presidente dell’U.S. Lecce calcio, Saverio Sticchi Damiani, incontrerà gli studenti del Master in Management dello sport e degli eventi sportivi (Maspes) dell’Università di Milano-Bicocca, per una lezione aperta al pubblico. L’appuntamento si svolgerà lunedì 18 marzo, alle ore 15.30, nell’Auditorium “Martinotti” dell’Ateneo milanese (Edificio U12, via Vizzola 5, Milano).

L’evento sarà un’occasione per approfondire gli elementi che caratterizzano il modello di gestione sostenibile dell’U.S. Lecce Calcio, si aprirà con i saluti istituzionali della delegata della rettrice allo Sport universitario di Milano-Bicocca, Lucia Visconti Parisio, e verrà moderato dai co-direttori del master Maspes, Mattia Martini e Alessandro Sancino. Interverranno anche Antonio Tommaso De Mauro, professore associato di Diritto privato dell’Università del Salento, e Mauro Paladini, professore ordinario di Diritto privato dell’Università di Milano-Bicocca.

