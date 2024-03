(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**

Comunicati del 13/03/2024

Consiglio | ore 11:10

Il pres. Schuler riceve la Console generale Welter

Sostenibilità, sviluppo in ambito turistico e le sfide della nuova legislatura tra i temi del colloquio tra il presidente del Consiglio provinciale e la Console generale della Repubblica tedesca.

