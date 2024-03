(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 *_COMUNICATO STAMPA_*

*OGGETTO: SOSarno.it **premiato agli **European Enterprise Awards 2023**

*SOSarno.it*è stato premiato alla sesta edizione degli *”**European

Enterprise Awards 2023*” come *miglior progetto **in grado di favorire

la segnalazione georeferenziata degli sversamenti illeciti*.

Il sito, nato dall’idea dello stabiese *Giuseppe Caruso*, esperto in

marketing e comunicazione, è stato lanciato nel novembre 2020 al fine di

invitare i cittadini a *segnalare gli scempi ambientali che si

verificano nel fiume Sarno*.

A rendere nota la notizia nel mese di febbraio è stata la *EU Business

News*, rivista digitale nata nel 2016 al fine di riconoscere e celebrare

le eccellenze europee che si impegnano in vari settori. Con una

diffusione mondiale mirata di oltre 100.000 utenti, EU Business News è

considerata come una risorsa vitale per coloro che vogliono rimanere

aggiornati e informati sulle ultime notizie in tema di business e

innovazione.

Nell’assegnare tale premio, il team di ricerca ha espresso il proprio

giudizio sulla base di diversi fattori basati sul merito, come i

feedback degli utenti e la qualità del servizio.

Il funzionamento di SOSarno.it è davvero semplice e intuitivo:

attraverso la compilazione di un form dedicato, *l’utente può inviare in

tempo reale, in forma anche anonima, la propria segnalazione che*, una

volta verificata, *verrà inoltrata agli organi di competenza*. Ad ogni

segnalazione è possibile allegare del materiale fotografico, atto a

testimoniare quanto riscontrato al momento dell’invio. Uno strumento,

alla portata di tutti, capace di offrire ai cittadini la possibilità di

avere un *ruolo attivo nella lotta all’inquinamento*.

Tra i partner del progetto, realizzato in collaborazione con la web

agency *ZuzùWork*, vi è il *Corpo Civico Nazionale delle Sentinelle dei

Bacini Idrografici Italiani*, coordinato dal presidente *Michele Buscè*,

membro degli *Osservatori Civici Campania*.

In allegato un’immagine rappresentativa del premio.