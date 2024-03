(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 IMPRESA 5.0, PATUANELLI (M5S): CON DESTRE È TUTTO IN RITARDO, TRANNE LA SPARTIZIONE DEL POTERE

“Transizione 5.0, il pacchetto di misure su cui il Governo e il Ministro Urso hanno fatto male un copia/incolla rispetto ai nostri incentivi adottati nel 2019, è ancora in alto mare. Oggi il Presidente di Confindustria lancia l’allarme dell’ennesimo ritardo del Governo Meloni, lo stesso che abbiamo lanciato noi diversi mesi fa. Gli investimenti privati sono in crollo verticale assieme alla produzione industriale del Paese; mentre tutto il Governo era impegnato a fare promesse ai cittadini abruzzesi si continuano ad accumulare ritardi su ritardi. Dal PNRR agli incentivi alle imprese. Su una cosa però sono puntuali, e bisogna riconoscerglielo: sulla spartizione delle poltrone e del potere. In questo sono insuperabili”.

Così in una nota il capogruppo del MoVimento 5 Stelle al Senato Stefano Patuanelli.

