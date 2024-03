Comunicato stampa – Roberto Fico in una intervista a Radio Popolare mette i paletti del M5S al centro sinistra – Col Pd distinguo su politica estera ma abbiamo lavorato insieme su molti temi.

(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 Logo Radio Popolare

COMUNICATO STAMPA

Milano, 12 marzo 2024

*Col Pd distinguo su politica estera ma abbiamo lavorato insieme su

molti temi. Terzo Polo? Non mi interessa stare insieme se poi siamo

divisi sui programmi. Roberto Fico in una intervista a Radio Popolare

mette i paletti del M5S al centro sinistra*

In una intervista a Radio Popolare, il presidente del comitato di

Garanzia del M5s, Roberto Fico, fissa i limiti dell’alleanza di

centrosinistra.

Il terzo polo? “Non mi interessa stare insieme se poi siamo divisi sui

programmi”.

Col Pd “ci sono dei distinguo sulla politica estera ma abbiamo lavorato

insieme sul salario minimo, parliamo di reddito di cittadinanza, di

settimana lavorativa con meno ore di transizione ecologica, e di

battaglia contro l’autonomia differenziata.

Cosa vi divide invece?

“Spesso una idea su alcune questioni sulla transizione ecologica, alcune

questioni sulla politica estera ma il punto è trovare programmi su cui

lavorare insieme e interpretarli con persone preparate e valide, come in

Sardegna.

Quali sono i limiti della coalizione? Il terzo polo deve stare dentro o

fuori?

“Noi parliamo di programmi. Non mi interessa stare insieme se poi siamo

tutti divisi. Si devono rispettare i programmi elettorali. Dipenderà da

quello”.

