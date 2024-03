Cinghiali attraversano le strade . Un pericolo che deve essere risolto

(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 La Guardia Nazionale Ambientale tramite il dirigente generale Settore

Fondamentale Niccolo’ Francesconi esprime preoccupazione per l’aumento

delle situazioni di pericolo legate alla presenza di cinghiali sul

territorio nazionale.

L’aumento della popolazione di cinghiali ha portato a una serie di

incidenti stradali e situazioni di pericolo per i cittadini, rendendo

necessaria l’adozione di interventi mirati per garantire la sicurezza

pubblica.

La Guardia Nazionale Ambientale chiede interventi urgenti per gestire la

presenza dei cinghiali senza recare loro danno, ma nello stesso tempo

garantendo la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti.

Ci impegniamo a collaborare con le autorità competenti per sviluppare

soluzioni sostenibili che consentano una coesistenza pacifica tra l’uomo

e la fauna selvatica.

Invitiamo i cittadini a fare la propria parte nel rispettare le regole

di convivenza con la natura e a segnalare tempestivamente eventuali

situazioni di emergenza legate alla presenza dei cinghiali.

Solo con un impegno comune possiamo preservare il nostro territorio e

garantire la sicurezza di tutti.

Guardia Nazionale Ambientale

Dirigente Generale Settore Fondamentale

Dott. Niccolò Francesconi