(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 CASE GREEN, SANTILLO (M5S): EFFICIENTAMENTO EDIFICI CRUCIALE PER PAESE, ANCHE CONTRO INQUINAMENTO ARIA (1)

Roma, 12 mar. – “Il governo italiano deve dire necessariamente ai cittadini, ancor prima che all’Europa, come intende perseguire gli obiettivi fissati dalla Direttiva Case Green, specie dopo il via libera finale del Parlamento europeo. La Direttiva impone di intervenire sul 15% del patrimonio immobiliare italiano ad alto consumo energetico: è una questione di vitale importanza, se consideriamo i livelli record di emissioni di PM10 nell’aria che respiriamo, specie negli ultimi tempi. Non adeguare il patrimonio abitativo significa non solo compromettere la possibilità di risparmio per i cittadini e la capacità di autonomia energetica del nostro Paese, ma vuol dire oltretutto avallare l’emergenza ambientale e sanitaria provocata proprio dalle emissioni. Con il Superbonus siamo riusciti ad adeguare il 4% circa degli edifici; senza il Superbonus Ance ha calcolato che per ottemperare alla Direttiva occorrerebbero 630 anni! Il governo spieghi come intende proseguire in quest’opera fondamentale di efficientamento dalla quale non si può sfuggire. Andare contro il futuro non aiuterà il Paese, Meloni e i suoi ne prendano atto”. Lo dichiara in una nota Agostino Santillo, deputato del Movimento 5 Stelle in Commissione Ambiente alla Camera.

