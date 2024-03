(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 AUTOMOTIVE, APPENDINO (M5S): GOVERNO DI PATRIOTI SOLO ALLE FESTE DI PARTITO

AUTOMOTIVE, APPENDINO (M5S): GOVERNO DI PATRIOTI SOLO ALLE FESTE DI PARTITO

Roma, 12 mar. – “Vi siete insediati dicendo che il vostro motto era ‘non disturbare chi vuole fare’. Ora abbiamo capito che non vi riferivate alle pmi, agli imprenditori, a chi vuole investire, alla burocrazia. Voi pensavate ai falchi di Bruxelles da cui vi fate dettare la politica economica – cioè tagli e tasse; a Washington da cui prendete ordini sulla politica estera; alle lobby come le banche a cui avete chinato la testa appena vi hanno chiesto di togliere la tassa sugli extra profitti bancari; o a quelle delle armi che continuate a finanziare 10 mld ad oggi – perché per loro la coperta non è mai corta. Dopo 16 mesi di governo abbiamo capito cosa volevate dire: per voi l’importante è non disturbare chi vi manovra! Altro che a servizio e a difesa del popolo, voi siete patrioti alle feste di partito e incapaci di difendere gli interessi nazionali dove si decide”. Così Chiara Appendino (M5s) intervenendo alla Camera durante la discussione generale sulla mozione automotive.

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle