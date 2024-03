(ACON) LAVORI PUBBLICI. CONFICONI (PD): GIUNTA A SCONTRO CON SOPRINTENDENZA

(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 (ACON) Trieste, 12 mar – “Nell’ennesimo delirio di potere e in

barba a ogni tipo di condivisione istituzionale, la Giunta

Fedriga va allo scontro con la Soprintendenza del Friuli Venezia

Giulia a cui vuole imporre delle modifiche normative e

regolamentari che minacciano le potenzialit? del Piano

paesaggistico e territoriale regoionale”.

Lo denuncia in una nota il consigliere regionale Nicola Conficoni

(Pd), al termine della seduta della IV Commissione riunita oggi

per l’illustrazione e le audizioni collegate al disegno di legge

16, contenente misure di programmazione strategica per lo

sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di

infrastrutture e territorio.

“Oggi la Soprintendenza ha confermato quanto emergeva dal

carteggio intercorso con la Regione, ossia che ? in atto uno

scontro istituzionale dovuto all’atteggiamento di chiusura da

parte della Giunta Fedriga e in particolare dell’assessore

Amirante”, sottolinea Conficoni, che parla di un doppio vulnus

nell’elaborazione del provvedimento: “Sul metodo perch?,

abbandonando il percorso condiviso che ha portato alla

definizione del Piano, ora la Regione propone delle modifiche

unilaterali non concordate; nel merito, invece, non solo si mette

in discussione la reale necessit? delle modifiche ma vi ? una

netta contrariet? in particolare per quanto riguarda il tentativo

di inserire il meccanismo del silenzio assenso, che la

Soprintendenza ha sempre rigettato”.

“Rilievi pesanti – evidenzia il dem – che l’assessore Amirante

non sembra intenzionata a superare recuperando la perduta

condivisione. Un atteggiamento arrogante cui rifiutiamo di

abituarci, anche perch? getta un’ombra non indifferente sulla

bont? delle modifiche proposte”.

