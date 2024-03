Conferenza stampa, lunedì 18 marzo, di presentazione TWS2024 Euroschool (Todi 17-20 aprile)

(AGENPARL) – lun 11 marzo 2024 Il Comune di Todi e la TWS2024 Euroschool hanno il piacere di invitarla alla conferenza stampa di presentazione de TW2024 EUROSCHOOL, evento in programma a Todi dal 17 al 20 aprile 2024, definita come “la più spettacolare manifestazione a carattere didattico d’Italia.

La conferenza si terrà alla Sala Stampa della Camera dei Deputati (ingresso Via della Missione 4, lato sx, Piazza Monte Citorio)

Lunedì, 18 Marzo 2024 (ore 11.30).

La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta streaming dal canale WebTv della Camera dei Deputati.

Si prega di giungere 20-30 minuti prima per avere il tempo per svolgere gli adempimenti di riconoscimento all’ingresso e di sicurezza. Indispensabile avere sé un documento d’identità.

[https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif]