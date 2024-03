(AGENPARL) – lun 11 marzo 2024 CARCERI, D’ORSO (M5S): COLMARE CARENZE ORGANICO PER DIGNITA’ AGENTI E DETENUTI

ROMA, 11 marzo – “Il 207mo anniversario di costituzione del Corpo della Polizia Penitenziaria è l’occasione per ricordare l’importanza del ruolo di questo Corpo per la gestione delle nostre carceri, per assicurare al loro interno la legalità e una convivenza civile. E’ fondamentale che negli istituti penitenziari siano osservate le regole e venga assicurato il rispetto dei diritti dei detenuti e degli stessi agenti. La difficoltà del lavoro della Polizia Penitenziaria è accentuata dalla situazione nelle carceri particolarmente critica, che richiede soluzioni nuove e strutturali, e dalle gravi carenze di organico. Nel corso dell’audizione del capo del Dap Giovanni Russo alla commissione Giustizia della Camera, sono emersi numeri impressionanti: la scopertura dell’organico della Polizia penitenziaria è pari al 16%, su 42.850 unità previste nella pianta organica, gli agenti in servizio sono 35.717. Mancano dunque 7.133 unità. Nella scorsa legislatura i governi Conte hanno stanziato somme importanti per fare assunzioni straordinarie, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, che stanno ancora dispiegando i loro effetti. In questa legislatura invece da parte del governo Meloni è stato fatto troppo poco, gli stanziamenti nelle leggi di Bilancio sono gravemente insufficienti e di questo passo è impossibile colmare il gap”.

Così la deputata M5S Valentina D’Orso, capogruppo in commissione Giustizia, che oggi a Roma ha preso parte alla cerimonia per il 207mo anniversario di costituzione del Corpo della Polizia Penitenziaria.

