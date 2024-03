(ARC) Cultura: Anzil, Kulturni Dom Gorizia palestra di pensiero

(AGENPARL) – lun 11 marzo 2024 Gorizia, 11 mar – “Il Kulturni Dom di Gorizia ? simbolo di una

storia iniziata 40 anni fa e di cui oggi traiamo i benefici. Un

luogo in cui le culture slovena, italiana e friulana hanno potuto

incontrarsi e confrontarsi. Se oggi Nova Gorica e Gorizia si

accingono a essere la Capitale europea della Cultura 2025

all’insegna dell’amicizia e della pace tra il popolo italiano e

quello sloveno ? anche grazie a chi per anni ha seminato questa

collaborazione”.

Lo ha detto il vice presidente con delega alla Cultura Mario

Anzil a margine della visita di oggi pomeriggio al Kulturni Dom

di Gorizia accompagnato da Igor Komel presidente del centro

culturale di riferimento della comunit? di lingua slovena del

capoluogo isontino.

“La stessa programmazione culturale garantita in questo

contenitore rappresenta un’eccellenza per la citt? e per l’intera

regione. Questo luogo si presenta a tutti gli effetti come una

palestra, nel senso greco del termine, un ginnasio che unisce

attivit? di vario genere fino a diventare una agor?, una piazza

luogo di socialit? e pensatoio, sintesi di crescita culturale. Un

esempio da imitare per tutta la comunit? regionale”.

