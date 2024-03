(ARC) Att. produttive: Bini, Fama esempio lungimiranza imprese Fvg

(AGENPARL) – lun 11 marzo 2024 Visita all’azienda di Orcenico. Siglato accordo con Friulia per

980 mila euro

Orcenico di Zoppola, 11 mar – “Un’azienda lungimirante, che

con la capacit? e la reputazione maturata nel tempo, associata

all’estro del suo fondatore, ? riuscita a compiere un salto di

qualit? nella produzione, esportando il ‘saper fare’ del Friuli

Venezia Giulia in tutta Italia e nel mondo”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Attivit? produttive Sergio

Emidio Bini nel corso della visita all’azienda Fama che opera a

Orcenico di Zoppola. Alla presenza del titolare Gustavo Bomben,

il sindaco di Zoppola Antonello Tius, la presidente di Friulia

Federica Seganti, il presidente del consorzio industriale

Ponterosso Sergio Barel e quello di Confindustria Alto Adriatico

Michelangelo Agrusti, l’esponente dell’Esecutivo ha messo in luce

la potenzialit? di una impresa che nel tempo ha compiuto enormi

passi in avanti. Con la visita di oggi ? stata sancita inoltre

un’operazione che vede coinvolta Friulia nel sostenere l’azienda

con un investimento di circa un milione di euro tramite un

aumento di capitale e l’entrata nella compagine societaria.

“Come ci ? stato illustrato dal fondatore della Fama – ha detto

Bini – questa azienda ? cresciuta molto in questi ultimi anni,

passando da subfornitore a produttore diretto, consolidando la

sua posizione internazionale e conquistando nuove fette di

mercato. L’attivit? di Orcenico ? una delle tante realt? di cui ?

ricco il Friuli Venezia Giulia, frutto della lungimiranza e

dell’estro dei loro fondatori, come nel caso di Augusto Bomben a

Zoppola. Nei suoi occhi si legge la passione per il lavoro che

svolge ma soprattutto la proiezione al futuro della sua attivit?”.

“La Regione sostiene con convinzione l’innovazione e

l’internazionalizzazione delle imprese – ha aggiunto l’assessore

-, attraverso una pluralit? di strumenti che mette a disposizione

del tessuto produttivo. La partnership tra Friuli e Fama va

esattamente in questa direzione e rappresenta un esempio virtuoso

della capacit? di fare rete e mettere a fattor comune risorse e

competenze tipica di questo territorio. Oltre ad un sistema di

accesso al credito che non ha eguali in Italia, la nostra Regione

pu? varare appositi canali contributivi che, soltanto nell’ultimo

anno, hanno permesso di destinare 12 milioni per

l’internazionalizzazione delle imprese e 55,5 milioni per

digitalizzazione e innovazione. Investire in Friuli Venezia