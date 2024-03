Nota di Stampa: Problematiche alloggiative Centro Formazione Aviation English di Loreto – Scuola Volontari AM di Taranto.

(AGENPARL) – dom 10 marzo 2024 chi vi scrive è l’*UNIONE SINDACALE DELLE ASSOCIAZIONI MILITARI –

Oggetto: problematiche alloggiative Centro Formazione Aviation English di

Loreto – Scuola Volontari AM di Taranto.

Questa Associazione denuncia il forte e diffuso malumore del personale in

relazione alle condizioni logistico, alloggiative e didattiche dei corsi

organizzati dalla Forza Armata.

In particolare presso il Centro Formazione Aviation English di Loreto il

personale appartenente al 21° Corso interno Marescialli è stato alloggiato

presso l’ex casermone avieri di leva. Tale sistemazione non può

corrispondere la dignità e il rispetto dovuto al personale di ogni ruolo e

grado, maggiormente se si considera che il “dormitorio” non garantisce

nemmeno le condizioni di studio e di rendimento che dovrebbero essere

garantite per un corso di formazione.

Basti pensare alle difficoltà di sonno notturno (in particolare al

personale più anziano, 15 persone over 40) e la conseguente lucidità

mentale e concentrazione necessarie per l’attività di studio, conseguenti

alla forma alloggiativa collettiva imposta, per non tacere delle difficoltà

di studio anche serale connaturate a tale forma di pernottamento.

Le condizioni logistiche si manifestano altresì inaccettabili per

l’impossibilità di utilizzare i servizi igienici – comuni – inefficienti,

peraltro già limitati e inadeguati rispetto al numero degli utenti, a cui

si deve aggiungere l’impossibilità di serrare talune porte di accesso ai

medesimi sanitari, e i conseguenti disagi, non ultimi per il personale

femminile partecipante, e l’indisponibilità per tutti i corsisti di sistemi

di chiusura degli armadi che assicurino i beni personali dei conviventi. Si

sono peraltro verificati, altresì, episodi di infezioni contratte dai

militari che fruiscono dell’alloggio in descrizione.

Ma non basta.

Recentemente gli stessi corsisti in argomento sono stati trasferiti ad

altra unità alloggiativa a causa di accertata presenza di ratti e relativi

escrementi nella precedente sistemazione. Osserviamo, quindi, che si è

incredibilmente resa disponibile una diversa sistemazione alloggiativa che

prima della presenza dei mammiferi roditori sembrava inesistente.

Giova evidenziare, ancora, che il trattamento riservato ai frequentatori

del corso Marescialli si discosta, inaccettabilmente, da quello riservato

invece agli allievi piloti, alloggiati puntualmente in condizioni più

dignitose, ma altresì a ruoli di grado inferiore e al personale anche di

altre Forze Armate alloggiati in camera singola.

Signor Capo di Stato Maggiore, questo trattamento è davvero inaccettabile!

Un trattamento così mortificante alimenta inevitabilmente il malumore del

personale e la chiara percezione che il benessere degli uomini e delle

donne della Forza Armata non abbia alcun rilievo per l’Istituzione.

A quanto sopra esposto deve aggiungersi, inoltre, che anche per l’imminente

3° Corso di aggiornamento Modulo Graduati 2024 avrà luogo l’alloggiamento

di personale anziano in camere da tre persone con bagno comune e verrà

chiesto al personale di portare al seguito i dispositivi digitali personali

(es. PC Portatile, Tablet, ecc..) per lo studio e l’apprendimento.

Ebbene, Signor Capo di Stato Maggiore, USAMI Aeronautica chiede un Suo

Autorevole ed urgente intervento affinché sia assicurato al personale

interessato dai corsi sopra indicati ma, in generale, per tutto il

personale impiegato per la formazione e per ogni altra attività di servizio

fuori sede, un trattamento rispettoso della dignità personale e

professionale del personale, prevedendo lo svolgimento dei corsi in

modalità a distanza (e-learning), laddove la Forza Armata non sia in grado

di garantire gli standard minimi di sistemazione logistica con camere

dignitose ed i relativi arredi idonei, dotate di corredi personali

essenziali per il pernottamento. In ogni caso chiede per tutto il personale

che in mancanza degli standard minimi di alloggiamento venga disposto il

pernottamento esterno a spese dell’Amministrazione.

Si chiede, infine, che l’Amministrazione si faccia carico di ogni ausilio

didattico necessario allo svolgimento di qualsivoglia corso di formazione

imposto per servizio