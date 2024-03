(ARC) Ater: Amirante, riparto da 15 mln per dare risposte a cittadini

(AGENPARL) – dom 10 marzo 2024 Udine, 10 mar – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore

alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, ha stabilito

il riparto annuale delle risorse destinate al Fondo sociale per

l’esercizio 2024 a favore delle Ater regionali che ammonta a 15

milioni di euro.

Nel dettaglio, all’Azienda territoriale per l’edilizia

euro a Udine.

“Si tratta di risorse per interventi volti all’efficientamento

energetico e per un miglioramento qualitativo del patrimonio

edilizio esistente che incrementano anche la capacit? di risposta

delle Ater. La stretta sinergia fra queste ultime e la Regione –

ha commentato Amirante – sta portando, infatti, anche grazie ai

fondi messi a disposizione dal Pnrr, ad un continuo lavoro di

rigenerazione del proprio patrimonio immobiliare edilizio a

favore di modelli di edilizia contemporanei, per nulla

energivori, a zero impatto sull’ambiente e con la possibilit? di

accrescere il numero degli alloggi a disposizione per dare

risposte alle tante istanze che provengono dal territorio”.

La Giunta regionale ha ripartito le risorse destinate al Fondo

sociale sulla base di una proposta presentata dalle Ater,

adottata in sede di Conferenza del sistema regionale delle Ater e

basata su tre parametri rilevati al 31 dicembre 2023 (numero

alloggi, fabbisogno abitativo e minori introiti da canoni) che

hanno determinato un fabbisogno in percentuale per ciascuna

Azienda.

