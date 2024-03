(AGENPARL) – dom 10 marzo 2024 Amministrative: F. Rossi (FDI): ‘Nicola Carini è il candidato giusto per rilanciare Cortona”

Arezzo, 10 marzo 2024. È stato presentato ieri a Cortona, l’imprenditore Nicola Carini, candidato sindaco di tutto il centrodestra unito”. Ad annunciarlo è Fabrizio Rossi, Deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana intervenuto ieri alla presentazione.

“Nicola Carini, è la persona giusta per governare la città di Cortona. Un amico, un imprenditore, vice presidente della provincia di Arezzo, persona molto apprezzata nel comprensorio. Il comune di Cortona da sempre è considerato una realtà importante per il ruolo strategico che riveste e che, per la sua posizione, fa da collante tra la Toscana e la vicina Umbria. Un territorio che ha bisogno di sinergia e non di isolamento per ritornare ad avere quel ruolo trainante che ultimamente si era assopito. Quindi, oltre che al turismo, visto il patrimonio culturale e artistico che possiede, anche in altri settori c’è bisogno di rilancio. Un territorio, quello di Cortona, che ha urgente bisogno di rafforzare infrastrutture, sanità, snellire la burocrazia, aprendosi alle forze economiche e produttive che vogliono investire sul comprensorio, con un rinnovato rapporto con il governo nazionale. Sono fortemente convinto che con Nicola Carini alla guida della città, con l’aiuto di tutto il centrodestra unito e di tutte quelle persone della società civile che vorranno sostenerlo e unirsi a lui in questo percorso, sarà possibile avviare una nuova stagione di rinnovamento”, conclude Fabrizio Rossi.

dott. Franco Ferretti – Giornalista

Collaboratore Parlamentare – On.le Fabrizio Rossi

Camera dei Deputati – Roma