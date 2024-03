(AGENPARL) – sab 09 marzo 2024 *SS275, Caroppo (FI): aggiudicazione lavori è traguardo del Centrodestra.

Con l’opera svolta storica per il Salento*

LECCE, 9 marzo – “Come avevo annunciato il mese scorso, è stato aggiudicato

l’appalto della Statale 275 Maglie-Leuca. Dopo un’odissea lunga 30 anni,

con il Centrodestra al Governo siamo riusciti a sbloccare un’opera

strategica e fondamentale per lo sviluppo del Sud Salento. E anch’io sono

orgoglioso perché è stata una delle questioni su cui più mi sono battuto in

questa prima parte di Legislatura: dal Ministero dell’Ambiente, alla

Regione, fino alla Soprintendenza e ovunque ci fosse la necessità di

sollecitare e velocizzare l’iter. Ringrazio Anas, con il commissario Marzi,

e il Ministero dei Trasporti a partire dal Sottosegretario con delega alle

opere commissariate Tullio Ferrante per l’eccellente lavoro, e adesso ci

auguriamo che in poche settimane possano partire i lavori che segneranno

una svolta storica per il nostro territorio”. Così in una nota il deputato

salentino, On. Andrea Caroppo, Capogruppo di Forza Italia in Commissione

Trasporti alla Camera dei deputati e Responsabile nazionale ai Trasporti

del partito.