(AGENPARL) – sab 09 marzo 2024 BARZOTTI (M5S): SERVE CONGEDO PARITARIO PER FAVORIRE OCCUPAZIONE FEMMINILE

ROMA, 9 MARZO 2023 – “L’Italia resta fanalino di coda in Europa per occupazione femminile. C’è sicuramente un problema legato al part time involontario, che si unisce ad una sostanziale assenza di misure di welfare che aiutino le donne nella conciliazione vita-lavoro: basti pensare che il 18% delle lavoratrici si dimette quando mette al mondo un figlio. In tal senso, questo Governo ha finanche peggiorato le cose: ricordo, infatti, che sono stati tagliati 100mila dei 265mila nuovi posti negli asili nido previsti dal Pnrr. Come M5S abbiamo lanciato una proposta: il congedo paterno paritario, una misura concreta che già esiste in molti Paesi e che realizza davvero l’uguaglianza tra l’uomo e la donna. È un investimento nel futuro del Paese: speriamo che si possa davvero avviare un percorso, tanto con la maggioranza quanto con le altre forze di opposizione, per raggiungere questo obiettivo”. Lo ha affermato la capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera, Valentina Barzotti, a Rai Parlamento Settegiorni.

