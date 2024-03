(ARC) Eventi: Anzil, Festa Vino Bertiolo riaccende valori comunit

(AGENPARL) – sab 09 marzo 2024 Bertiolo, 9 mar – “Festa e vino sono due parole che qui tengono

unita una comunit? e che negli anni si sono arricchite di valori

nuovi. Vi ? per? un valore antico: il piacere di stare insieme,

di parlarsi dal vivo, di trascorrere del tempo felice, di vivere

delle storie che restano nei ricordi del paese e dei suoi

cittadini”.

? questo il messaggio che il vicepresidente con delega alla

Cultura e sport Mario Anzil ha portato, assieme ai saluti del

governatore Massimiliano Fedriga e di tutta l’Amministrazione

regionale, alla cerimonia di apertura della 75^?Festa regionale

del vino Friulano di Bertiolo.

All’evento di apertura erano presenti anche il sindaco di

Bertiolo Eleonora Viscardis, il presidente del Consiglio

regionale Mauro Bordin, il presidente della Pro Loco Bertiolo

Marino Zanchetta, dell’Unpli Fvg Valter Pezzetta e il

coordinatore regionale delle Citt? del Vino Tiziano Venturini.

Anzil ha poi consegnato una targa di riconoscimento da parte

della Regione Friuli Venezia Giulia al sindaco Viscardis per

l’impegno rivolto alla promozione della Festa, mentre il

presidente Bordin ha consegnato il sigillo del Consiglio

regionale alla Pro loco Bertiolo.

“Parole di gratitudine, di vivo apprezzamento per aver voluto

promuovere le eccellenze del nostro territorio con passione e

impegno – ha richiamato Anzil – sono quelle che la Regione

rivolge oggi al Comune in questa straordinaria sala, nella

cornice di una straordinaria rassegna di cantine che sono

l’eccellenza della nostra produzione vitivinicola”.

La Festa del vino ? nata con l’apertura dei chioschi nelle corti

delle case per la vendita del vino locale, per poi registrare una

svolta una quarantina d’anni fa con l’apertura dell’enoteca e

l’avvio della fiera concorso a cura di Assoenologi per

l’assegnazione dei premi regionali.

Il programma si sviluppa su tre fine settimana e include anche

momenti di valorizzazione dei prodotti regionali tra cui la

pezzata rossa, una serata dedicata ad una pro loco ospite (La

Proloco di Morsano), un raduno nazionale di motociclette, eventi

per bambini e famiglie, una serie di iniziative culturali e

musicali collaterali.

ARC/SSA/ma

091958 MAR 24