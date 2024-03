(ACON) SETTIMANA IN CR. CONVEGNO SU IA; COMM: TERRITORIO, LIGNANO, PARITETICA

(AGENPARL) – sab 09 marzo 2024 (ACON) Trieste, 9 mar – Che ci sia un connubio tra

l’intelligenza artificiale e la politica? E con la pubblica

amministrazione? Sono solo due delle domande che stanno alla base

dell’incontro organizzato dal Consiglio regionale del Friuli

Venezia Giulia, primo a farlo in Italia, presso la sua sede di

Trieste luned? prossimo, 11 marzo, e per tutto il giorno con

inizio alle 10, dal titolo appunto “L’intelligenza artificiale –

Le sfide alla politica e alla Pa”. Il dialogo avverr? con il

mondo della ricerca universitaria, con le imprese che di Ia gi?

vivono e con esponenti delle istituzioni regionali ed europee.

Agli interessati, si chiede di iscriversi attraverso il link

http//fvg.li/107.

Lo stesso giorno, ma alle 13, i presidenti dei Gruppi consiliari

si ritroveranno per stabilire il calendario dei lavori della

seduta d’Aula marzolina. Invece tanto marted? 12 quanto mercoled?

13, la IV Commissione di Alberto Budai (Lega) affronter? un ricco

programma. Il primo giorno, campanella d’inizio alle 10, il

consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell,

ricever? risposta a una sua interrogazione sulla realizzazione

della ciclabile lungo la vecchia linea ferroviaria Carnica. Poi

ci sar? l’illustrazione del disegno di legge 16 sulla

programmazione strategica per o sviluppo del sistema territoriale

quanto a infrastrutture, a cui seguiranno delle audizioni ai

maggiori portatori di interesse. Il secondo giorno, sempre dalle

10, ci sar? l’esame del ddl 16, preceduto dalle risposte a due

interrogazioni: una di Diego Moretti (Pd) sulla liberalizzazione

del tratto autostradale Lisert-Villesse e le compensazioni

alternative; l’altra di Nicola Conficoni (Pd) sul mancato

aggiornamento dell’elenco regionale degli alberi monumentali.

Per gioved?, la II Commissione presieduta da Markus Maurmair

(FdI) ha invece in programma di ritrovarsi a Lignano Sabbiadoro,

presso la sala consiliare, alle 11 e dialogare con la sindaca

Laura Giorgi sulle azioni avviate per ottenere dal Governo il

riconoscimento dello status di “Citt? balneare” e fare un

approfondimento sul “Network G205”, il tavolo di confronto dei

Comuni balneari ove si registra almeno un milione di

pernottamenti l’anno.

Infine, non avendo trattato il punto gioved? scorso, la V

Commissione di Diego Bernardis (Fp) al pomeriggio del 14

riprover? a predisporre una proposta di risoluzione sulle linee

di indirizzo politico alla componente regionale della Commissione

paritetica, per le norme di attuazione dello Statuto speciale.

ACON/RCM

091555 MAR 24