(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 SPACE ECONOMY. MASCARETTI (FDI): VISITA ALLO STABILIMENTO LEONARDO PER PROMUOVERE INDUSTRIA AERONAUTICA

“La visita di oggi allo stabilimento di Leonardo a Vergiate, in provincia di Varese, dove vengono assemblati gli aeromobili ad ala rotante per il mercato nazionale ed estero, è finalizzata a sostenere e promuovere l’industria aeronautica e aerospaziale italiana. Con alcuni componenti dell’Intergruppo per la Space Economy siamo partiti dal Varesotto, provincia che ospita ben quattro dei sei stabilimenti lombardi della Leonardo, vero fiore all’occhiello nazionale, per avviare un ciclo di visite e incontri con le imprese del settore volti a sostenere le aziende italiane del comparto aerospaziale. L’Italia è una dei protagonisti della space economy e per la prima volta abbiamo un Ministro con delega alle politiche per lo spazio, il Ministro Adolfo Urso, a testimonianza di quanto il Governo Meloni creda in questo settore. Entro l’anno arriverà in Parlamento la legge per regolamentare le attività per lo spazio a cui daremo certamente il nostro contributo affinché le imprese italiane possano essere sempre più performanti e competitive in un settore strategico e destinato a crescere esponenzialmente. Negli Stati Uniti gli imprenditori privati sono diventati protagonisti con Elon Musk e Jeff Bezos imponendo una forte accelerazione alla corsa allo spazio: le imprese italiane non saranno da meno e avranno il nostro pieno sostegno”. Lo dichiara Andrea Mascaretti, deputato di Fratelli d’Italia e presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Space Economy oggi in visita allo stabilimento Leonardo di Vergiate, insieme agli Onorevoli Cristina Almici, Alessia Ambrosi, Beatriz Colombo e Umberto Maerna.

