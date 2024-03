(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 Missione OSCE Roma-Lampedusa, Zoffili: “Bene Governo su lotta a traffico migranti ma serve risposta europea per fermare le morti in mare”

Si è conclusa oggi a Lampedusa la Missione congiunta del Rappresentante Speciale per la lotta alla criminalità organizzata dell’Assemblea Parlamentare OSCE e Presidente della Delegazione Italiana, Eugenio Zoffili, e del Comitato ad hoc migrazioni della stessa Assemblea, presieduto dalla deputata tedesca Daniela De Ridder. “L’obiettivo della Missione – spiega Zoffili – è stato quello di approfondire le dinamiche riferite al fenomeno dei flussi migratori e le attività illecite che ad essi sottendono, che interessano l’estremo confine meridionale d’Europa e che l’Italia non può affrontare da sola”.

La Delegazione – composta da parlamentari di diversi Paesi, a cui ha preso parte anche la parlamentare finlandese Pia Kauma, Presidente dell’assemblea parlamentare OSCE, l’Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa, che riunisce 57 paesi – ha effettuato mercoledì un incontro istituzionale al Ministero dell’Interno, al quale hanno partecipato il Sottosegretario di Stato all’Interno Nicola Molteni e i Direttori dei Dipartimenti di riferimento. Dopo un incontro a Montecitorio tra il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, la Presidente Kauma e Zoffili, la Delegazione si è trasferita a Lampedusa.

Sull’isola i Parlamentari hanno partecipato, nella mattinata di ieri, a una riunione di approfondimento presso la base dell’Aeronautica Militare con prefetto e questore di Agrigento, sindaco e rappresentanti delle autorità preposte alla gestione dei fenomeni migratori, per un approfondimento con chi opera sul campo. Hanno poi effettuato una visita all’hotspot di Contrada Imbriacola, dove hanno incontrato i rappresentanti delle organizzazioni Internazionali operanti nel Centro e della Croce Rossa italiana che lo ha in gestione, i quali hanno illustrato le procedure di frontiera per l’identificazione e l’accoglienza degli immigrati.

“La Delegazione – ha sottolineato Zoffili – ha avuto modo di apprezzare l’impegno e la professionalità delle nostre Forze dell’Ordine e delle nostre Forze Armate, che ringrazio personalmente per la loro indispensabile opera”. Nel pomeriggio la Delegazione dell’assemblea parlamentare OSCE ha effettuato un sopralluogo presso il molo Favaloro con i militari della Guardia Costiera, briefing e navigazione a bordo del Guardacoste C206 ‘Finanziere Corrias’ della Guardia di Finanza. La missione si è conclusa questa mattina, con la deposizione di una corona di fiori presso la ‘Porta d’Europa’.