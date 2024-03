Il Pentagono non trova prove di visite aliene sulla Terra

(AGENPARL) - ROMA, 8 Marzo 2024 - Il Pentagono ha dichiarato, in un rapporto emesso dall’All-Domain Anomaly Solution Office (AARO), di non aver riscontrato prove di visite aliene sulla Terra. Il documento, intitolato “Rapporto sulla documentazione storica del coinvolgimento del governo statunitense con fenomeni anomali non identificati (UAP)”, analizza ufficiali sforzi investigativi sugli UAP condotti dagli Stati Uniti e ricerca negli archivi classificati e non classificati del governo.

Il rapporto sostiene che le segnalazioni di UFO e presunti veicoli spaziali alieni ricevute dal Pentagono sono state erroneamente identificate da testimoni oculari e che tutti gli sforzi investigativi hanno concluso che la maggior parte degli avvistamenti corrisponde a oggetti e fenomeni ordinari.

Inoltre, il Pentagono ha respinto le accuse secondo cui il governo americano avrebbe nascosto un programma di ricerca su veicoli spaziali extraterrestri e esseri alieni. Il rapporto smentisce le affermazioni dell’ex ufficiale dell’intelligence americana David Grusch, il quale aveva dichiarato che il governo aveva condotto un programma segreto di recupero e decodifica di oggetti volanti non identificati. Il rapporto dell’AARO afferma che non ci sono prove empiriche a sostegno di queste affermazioni e che le informazioni coinvolte sono imprecise.

Pertanto, il Pentagono ha respinto l’idea di un’operazione di inganno da parte del governo per nascondere attività legate a tecnologia extraterrestre, stabilendo che non ci sono prove concrete a supporto di tali accuse.