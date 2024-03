(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 *GREEN DEAL, M5S: DA UE ALTRI FONDI ALL’ITALIA, MA PER MELONI E’ SOLO

IDEOLOGIA*

ROMA, 8 MAR. – “L’arrivo di altri fondi del Green Deal per 1,1 miliardi

dall’Ue è una grande notizia per l’Italia. Si tratta di risorse cruciali

per dare un’ulteriore spinta alla transizione ecologica e agli investimenti

delle nostre imprese che stanno investendo nella filiera delle rinnovabili,

delle batterie elettriche e degli strumenti per una riconversione dei

processi produttivi. Ciò che per Giorgia Meloni è soltanto dannosa

ideologia, per l’Unione Europea è azione concreta e denaro da investire. Su

questo fronte abbiamo un governo campione di miopia, con Fratin che

sull’energia blatera solo di gas e nucleare, un ministro dei trasporti come

Salvini che non ha problemi a dichiararsi nemico giurato della mobilità

sostenibile, così come il suo collega Urso che in tema di auto difende a

oltranza i motori diesel e benzina. Senza dimenticare la crociata assurda

di tutto l’esecutivo contro l’efficientamento energetico degli edifici,

architettata ad hoc solo per costruire un castello di balle sul Superbonus

110% attraverso una mistificazione numerica sistematica. In Europa si sta

provando a virare verso un paradigma diverso, mentre qui Meloni ci tiene

ancorati a logiche del passato, che si tratti di industria, di energia o di

mobilità. Con questo governo, il nostro paese ha tutto da perdere in tema

di riconversione produttiva”. Così in una nota i parlamentari M5s delle

commissioni Ambiente e Attività Produttive di Camera e Senato.