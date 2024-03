(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 *ABRUZZO, D’AMICO: MI TAGLIO LA BARBA A UN GIORNO DA PECORA SE VINCO; PER

MARSILIO LUI COME JUVE E IO FROSINONE? NO, AL LIMITE CASTEL DI SANGRO…*

Marsilio ha detto che lui è come la Juventus e il come il Frosinone? “Al

limite mi sentirei più un Castel di Sangro che un Frosinone. Anche per

questo paragone Marsilio ha dovuto scomodare una squadra del Lazio…” Lo

dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Luciano D’Amico,

candidato per il c.sinistra alla presidenza della regione Abruzzo,

intervistato da Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti. Il suo sfidante ci ha

detto che in caso di vittoria sarebbe disposto ad un fioretto: tagliarsi la

barba in diretta. Lei farebbe lo stesso se vincesse? “Si, senza nessun

problema. Se dovessi vincere verrei a tagliarmi la barba in diretta da voi

– ha detto a Rai Radio1 D’Amico – tra l’altro non la taglio da anni e anni…”

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

*Web: **http://ungiornodapecora.rai.it/

*

*Facebook: **bit.ly/ungiornodapecoraFB*

*Twitter: http://twitter.com/#!/1giornodapecora

*

*P Please consider the environment – Do you really need to print this

email?*