8 MARZO, MAIORINO (M5S): SOCIETÀ PARITARIA E INCLUSIVA SOLO CON PROSPETTIVA DI GENERE

Roma, 8 mar. – “Nella Giornata Internazionale delle Donne abbiamo deciso di lanciare il primo grande sondaggio per tutte le nostre iscritte e iscritti sul tema della Parità di Genere, con un focus specifico su quella che attualmente è la disparità maggiore tra donne e uomini: la partecipazione attiva alla politica. Ci vorranno ancora 162 anni per raggiungerla! Eppure la chiave di volta nella lunga marcia verso l’uguaglianza, arriva proprio con la conquista del diritto di voto e di rappresentanza delle donne. È da qui che arrivano poi il divorzio, la parità morale e giuridica tra marito e moglie, l’aborto, la contraccezione, il riconoscimento della violenza di genere e del femminicidio come fenomeni strutturali da contrastare, e una disparità di trattamento nel mondo del lavoro ancora da colmare. In Italia soltanto 1 donna su 2 lavora. Siamo il fanalino di coda in Europa, e ciò indebolisce pesantemente la nostra economia. L’occupazione femminile va riportata al centro dell’agenda politica nazionale ed europea. Questo è necessario anche per risollevare la natalità, perché l’indipendenza e la sicurezza economica sono prerequisiti essenziali per scegliere di diventare madre oggi. Non è vero che se le donne non lavorano fanno più figli, anzi, è vero il contrario. Per contribuire alla costruzione di una società davvero paritaria e inclusiva, non possiamo pensare di procedere sulla strada dei diritti sociali, civili e umani senza adottare una prospettiva di genere. Lunedì 11 marzo il Comitato Politiche di Genere e Diritti Civili del M5S invita tutte le iscritte e gli iscritti a partecipare a un sondaggio su questi temi. I risultati costituiranno la base di lavoro per il primo grande evento realizzato appositamente per dar voce a tutte le donne della nostra comunità, per raccogliere proposte concrete per superare i divari di genere e abbattere gli ostacoli ancora esistenti. Buon 8 marzo a tutte le donne, e anche a tutti gli uomini, che con noi combattono per abbattere le barriere!”.

Così sulla sua pagina Facebook la senatrice Alessandra Maiorino, Coordinatrice del Comitato Politiche di Genere e Diritti Civili del M5S.

