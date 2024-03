(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 NOTA STAMPA DEL PRESIDENTE DEL CNEL

8 MARZO. BRUNETTA: PARITÀ DI GENERE CONVIENE A TUTTI, CATALIZZATORE GIUSTIZIA ECONOMICA E SOCIALE

“Le discriminazioni di genere sono figlie di un passato duro a morire, incrostazioni anacronistiche che richiedono un grande sforzo collettivo per essere finalmente rimosse e superate. La parità tra uomo e donna conviene a tutti, perché favorisce un mercato del lavoro non solo più inclusivo e più equo ma anche più efficiente. Parità vuol dire sviluppo, vuol dire crescita. C’è poi una questione etica. Le pari opportunità sono un grande catalizzatore di giustizia economica e sociale. Il lavoro non è una merce, non è mai stato una merce e l’equilibrio di genere è l’anello mancante per dare valore al lavoro, valore economico e valore etico”.

Così il presidente del Cnel Renato Brunetta, in occasione della giornata internazionale della donna.

