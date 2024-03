R: comunicato stampa PROVINCIA DELLA SPEZIA SITUAZIONE DI VIABILITÀ COMPROMESSA COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO E COMUNE DI VERNAZZA

(AGENPARL) – gio 07 marzo 2024 PROVINCIA DELLA SPEZIA

Aggiornamento

SITUAZIONE DI EMERGENZA SULLA SP30 DI CORNIGLIA NEL COMUNE DI VERNAZZA CHIUSA PER FRANA

IL PERSONALE DELLE PROVINCIA HA GARANTITO LA SICUREZZA NELL’AREA SEGNATA DA UNA FRANA PER CONSENTIRE UN INTERVENTO SI SOCCORSO SANITARIO

Il personale della Provincia della Spezia è intervenuto, analogamente al personale tecnico di soccorso, in coordinamento con il Comune di Vernazza, per garantire un trasporto sanitario di emergenza nell’area della strada provinciale Sp30 di Corniglia segnata da una frana e chiusa alla circolazione.

Il personale tecnico dell’Ente ha garantito la cornice di sicurezza, nell’area segnata da una frana, in modo da consentire il trasporto e il trasbordo di una persona infortunata che è stata soccorsa dal personale del Servizio 118 nella zona della frazione ancora oggi isolata e trasferita ad un’ambulanza oltre il punto segnato dalla chiusura del tratto viario.

La Spezia, 07 marzo 2024

