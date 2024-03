(AGENPARL) – gio 07 marzo 2024 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Jorit: Piero De Luca (Pd), abbraccio con Putin è ferita per chi lotta per la democrazia e libertà

“Fermo restando la libertà di espressione e di manifestazione delle proprie idee, la foto di Jorit che abbraccia Putin è uno schiaffo per chi crede nella democrazia. Ci sono princìpi inviolabili, valori insindacabili di libertà, rispetto dei diritti umani, sovranità dei popoli, pace, che vanno difesi e salvaguardati ogni giorno. L’aggressione inaccettabile di Putin all’Ucraina mette in discussione tutti questi valori fondamentali. Il tentativo di riscrivere confini territoriali con le armi, i crimini commessi sul campo, gli attacchi ai civili non sono atti di fronte ai quali è possibile far finta di nulla o girarsi dall’altra parte. Per non parlare della soppressione violenta di ogni forma di opposizione interna. Per questo dico a Jorit che il suo abbraccio, le sue dichiarazioni, sono gravissime e rappresentano una ferita profonda per chi crede e lotta per la democrazia e la libertà” così il deputato democratico, capogruppo nella commissione Affari europei della camera, Piero De Luca.

Roma, 7 marzo 2024