(AGENPARL) – gio 07 marzo 2024 *EUROPEE, BRUNO TABACCI: SERVE CAMPO LARGO DA FRATOIANNI A RENZI E

GENTILONI COME FEDERATORE, ANDREBBE BENE ANCHE AI 5S; IO NON PRESENTERO’

UNA MIA LISTA E NON MI CANDIDO*

“Alle elezioni chi non sta con la destra deve mettersi insieme, serve un

campo largo da Fratoianni e Renzi, e anche Calenda penso ci stia ragionando

visti i risultati di Azione in Sardegna. Il federatore ideale e candidato

della coalizione potrebbe essere Paolo Gentiloni, di grande qualità ed in

grado di metter tutti d’accordo, Cinquestelle compresi”. Lo dice a Rai

Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato Pd e presidente di

Centro Democratico Bruno Tabacci, intervistato da Giorgio Lauro ed Enzo

Iacchetti. Alle europee lei intende presentare una sua lista? “Non intendo

farlo e non mi candiderò”. E’ vero che Michele Santoro vorrebbe utilizzare

il suo simbolo per le prossime elezioni? “No, non è vero che mi ha chiesto

di cedergli il mio simbolo per le europee. E, comunque, non lo farei”.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

*Web: **http://ungiornodapecora.rai.it/

*

*Facebook: **bit.ly/ungiornodapecoraFB*

*Twitter: http://twitter.com/#!/1giornodapecora

*

*P Please consider the environment – Do you really need to print this

email?*