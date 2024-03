(AGENPARL) – gio 07 marzo 2024 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**

Comunicati del 07/03/2024

Consiglio | ore 13:15

Lavori Consiglio: educazione ad affettività e sessualità, amnistia per gli attivisti sudtirolesi 3, Poste alla Provincia – con FOTO

Discusse proposte di Gruppo verde e altri, Süd-Tiroler Freiheit e altri, Süd-Tiroler Freiheit. La prima parte della sessione di lavori di marzo è terminata, il Consiglio torna a riunirsi dal 19 al 21 marzo.

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/plenarsitzung-emotionale-und-sexuelle-bildung-freiheitskampfer-3-post-240307)

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

Tel. +39 0471 94 61 11

Sito web: [www.consiglio-bz.org](https://www.consiglio-bz.org)

Hai ricevuto questa e-mail perché ti sei registrato all Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

[Apri nel browser](https://egjaabf.r.af.d.sendibt2.com/tr/mr/bhnn2HuQHCcAU1ZVITWQefZGH1AjmoAoJsyC1mi5Il10hkR7AobIQQ3vBg2vLKYmxxQ8l1qW8dKejbECGaYds4EZOn5W2Qce0rp8oFzKe_0NKI6i0Fb6id6NNdv99zK9baBO2WQEK36JQpX2U4DLMwJyw8Oe8KARaBLOPJvFkARl2C63gusOBUOol-XMGeuU007aVM5XDlztWWwC5SCxR6TW4G1xg9njnKnaROIYDSQWClE) | [Annullare l’iscrizione](https://egjaabf.r.af.d.sendibt2.com/tr/un/7VjiphANC7RNWApfBfUyRtYVBoHp5KmP-7aWagnXhRyAAxuXQm7ZVAntXtEcg-_a8GW2NSvkWadgjHdBmbDmksfXdun1vQtTFZf6N6YrYNqeAoZpKugYIDav6BbuoC3U2CzT6Wbh04jT7lL1SHEmT5Adgv6YTWhWsTLxx1u-nrZ9jn4yCGQGc3PDmDaqOwOErpRwKEOsNP3OMoWmatcgwT4llkN2GRsQEkUCPtTNoaoZeFPOo94oWWpAXb108T1u7FFOZbUgIyRqzT8)

Hai domande o commenti? Si prega di non utilizzare la funzione di risposta a questa e-mail, ma utilizzare il [modulo di contatto](https://www.consiglio-bz.org/it/contatti) per inviarci un messaggio.