Comune di Feltre e Parco delle Dolomiti Belluesi partner alla Maratona di Lettura 2024

Feltre, 07 marzo 2024

Maratona di Lettura 2024, Comune di Feltre e Parco Nazionale delle

Dolomiti Bellunesi insieme per far conoscere il nostro territorio e le

sue bellezze naturalistiche.

Comune di Feltre e Parco delle Dolomiti Bellunesi insieme per

promuovere le bellezze del suo territorio e la ricchezza del patrimonio

floro-faunistico che lo caratterizza.

L’edizione 2024 della Maratona di Lettura, che negli anni è andata sempre

più configurandosi come un festival culturale, quest’anno è dedicata –

come noto – a Mario Tozzi, ricercatore e divulgatore scientifico, e si pone

l’obiettivo di riflettere e far riflettere su alcuni temi ambientali di maggior

interesse quali l’acqua, la biodiversità, i cambiamenti climatici.

In quest’ottica, alcune zone di particolare pregio naturalistico diverranno

scenari di letture e luoghi per esperienze coinvolgenti e immersive,

occasioni di incontro e consapevolezza personale e comunitaria.

Da qui l’avvio del dialogo e il successivo accordo siglato tra il Comune di

Feltre e il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per promuovere, all’interno

della manifestazione, la realtà ambientale che lo contraddistingue, con

iniziative dirette a farne conoscere il territorio, la diversità biologica e la

varietà floro-faunistica.

“L’obiettivo, sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Feltre Flavia

Colle, è quello di “svelare” al vasto pubblico della Maratona e delle sue

molte iniziative collaterali le meraviglie del Parco, in un’ottica, da un lato,

di tutela del patrimonio ambientale esistente, favorendone – dall’altro –

anche le potenzialità in termini di fruizione socio-ambientale e turistica.

All’Ente Parco va il nostro ringraziamento per la sensibilità dimostrata nei

confronti dei contenuti dell’evento e la disponibilità nel condividere le

iniziative”.

“E’ stato per noi naturale accogliere l’invito del Comune di Feltre,

splendida città d’arte che ospita, tra l’altro, la sede del nostro Ente”,

commenta il presidente del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi

Ennio Vigne, che aggiunge: “l’acqua, tema centrale della prossima

Maratona di Lettura, ben rappresenta la straordinaria ricchezza

dell’ambiente che ci ospita e che il Parco è impegnato a valorizzare”.

L’Ente Parco sosterrà il programma della manifestazione, il cui programma

definitivo e dettagliato sarà svelato nelle prossime settimane, e alcune

iniziative specifiche con un contributo economico di 5 mila euro.