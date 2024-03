(AGENPARL) – gio 07 marzo 2024 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI VENERDÌ 8 MARZO 2024

ROMA CELEBRA LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Ore 9.30 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene al convegno “SOSTENIBILITA’ sostantivo femminile” per approfondire e raccontare la parità di genere come chiave di successo per uno sviluppo sostenibile del territorio ( Sala della Protomoteca, Campidoglio).

Ore 10 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene a “Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse” evento organizzato dall’Associazione Telefono Rosa ( Teatro Ambra Jovinelli – via Guglielmo Pepe, 45)

Ore 15.30 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla cerimonia di intitolazione della Casa del Municipio IV, già Villa Farinacci, a Ipazia di Alessandria (Casa del Municipio IV – viale Rousseau, 90 ).

RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO CARAVILLANI

Ore 11.30 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri effettua un sopralluogo presso il L iceo Statale ” Alessandro Caravillani ” (piazza Risorgimento, 46b).