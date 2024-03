(ACON) IA. BORDIN-RUSSO: 11/3 ATENEI E STAKHOLDER A PRIMO CONVEGNO IN UN CR

(AGENPARL) – gio 07 marzo 2024 (ACON) Trieste, 7 mar – La tecnologia corre veloce, di

Intelligenza artificiale (Ia) si parla ormai sempre pi? spesso e

la politica del Friuli Venezia Giulia non vuole arrancare ma

stare al passo. E inizier? luned? prossimo, 11 marzo, per tutto

il giorno con il via alle 10.30, con il convegno “L’intelligenza

artificiale – le sfide alla politica e alla Pa” organizzato dal

Consiglio regionale nell’aula di piazza Oberdan, a Trieste, e al

quale si potr? partecipare iscrivendosi tramite il link

http://fvg.li/107.

Presentando l’evento agli organi di informazione, il presidente

del Cr Fvg, Mauro Bordin, ha avuto modo di sottolineare che

“l’intelligenza artificiale ? una tecnologia che pu? incidere su

ogni aspetto della nostra vita, tra cui quello legislativo e

della Pubblica amministrazione. Il suo sviluppo ? recente e io

per primo sono curioso di comprendere e capire fin dove pu?

spingersi, tanto questo strumento quanto l’uomo che ne fa uso.

Se, ad esempio, alla ricerca scientifica e medica pu? dare

risposte che oggi non abbiamo e pu? aiutare il mondo produttivo

ed economico, ? altrettanto vero che la tecnologia troppo spinta

potrebbe creare situazioni pericolose per la nostra sicurezza e

la nostra vita privata. Quindi l’utilizzo deve essere attento ed

equilibrato”.

Il vicepresidente dell’Assemblea legislativa regionale, Francesco

Russo, tra i promotori dell’evento, ha sottolineato che “si

tratta della prima iniziativa del genere ideata da un Consiglio

regionale in Italia, dove la politica dialoga di Ia con le

universit?, la ricerca e le realt? produttive. Va fatto perch? la

societ? sta cambiando; l’algoritmo del cambiamento non si

conosce, ma noi abbiamo un duplice obbligo: di rendere tutti

consapevoli di questo tsunami e, come ci ? richiesto da diverse

aziende, porre degli argini etici e giuridici. Perci? noi

dobbiamo conoscere per poter legiferare. Anche perch?, nei

prossimi giorni, il Parlamento europeo voter? l’AI Act, cio? il

regolamento valido per tutti i Paesi Ue in cui sono definiti

paletti e rischi e anche di questo si parler? luned?”.

Luca Bortolussi, professore di Computer Science presso l’ateneo

di Trieste e anche lui tra coloro che pi? si sono spesi per

l’iniziativa consiliare, ha detto che “l’intelligenza artificiale

? la summa di tutte le tecnologie e apre enormi spazi e

possibilit? di sviluppo. Al di l? di dare una semplice

spiegazione di cosa sia l’Ia, il convegno desidera affrontare

anche il problema degli impatti dal punto di vista etico, legale

e sociologico. Perci? si cercher? di dare alla politica gli

strumenti giusti per poter legiferare. L’Europa ? attenta ai

cambiamenti, ma la velocit? normativa non sempre ? pari alla

velocit? tecnologica. Bisogna intervenire prima di esserne

travolti”.

Il via agli interventi, luned? 11, sar? del presidente Bordin e

del vicepresidente Russo, a cui seguiranno le riflessioni “L’Ia e

le Assemblee elettive: il rapporto della Camera dei deputati” di

Ernesto Belisario, avvocato ed esperto in materia di Ia; “L’Ia.

Cos’? e come funziona” del professor Bortolussi; “Con l’Ia una Pa

pi? efficiente e vicina ai cittadini” di Luca Tamgi, del Joint

Research Centre – AI Observatory (Commissione europea); “L’AI Act

del Parlamento Europeo e un nuovo sistema di garanzie” di

Federica Giovanella e Federico Costantini, dell’universit? di

Udine; “AlgorEtica” di Teresa Scantamburlo, dell’universit? Ca’

Foscari di Venezia.

La seconda parte dell’evento, prevista per le 14.30 e incentrata

sulla “quarta rivoluzione” della societ?, del lavoro,

dell’economia, sar? coordinata da Alessandro Tavecchio della

Sissa di Trieste e vedr? coinvolti Michele Balbi della

Ernest&Young; Fabiano Benedetti della BeanTech; David Cis di

Assicurazioni Generali; Zeno D’Agostino per l’Autorit? sistema

portuale del Mare Adriatico orientale; Andrea Di Lenarda del

dipartimento specialistico territoriale dell’Azienda sanitaria

Asugi.

Infine, alle 16, per parlare di Ia e futuro della democrazia si

collegheranno in videoconferenza il parlamentare europeo Brando

Benifei, relatore italiano a Bruxelles dell’AI Act, e il

governatore del Fvg e presidente della Conferenza delle Regioni e

delle Province autonome, Massimiliano Fedriga.

