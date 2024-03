(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 Comunicato Stampa

MARCHE, ANAS: RIAPRE AL TRAFFICO IN MODALITA’

PROVVISORIA LA GALLERIA CA’ GULINO, A URBINO

 transito consentito su una corsia in direzione

Fermignano

6 marzo 2024

Nella tarda mattinata di oggi Anas riaprirà al traffico in modalità

provvisoria la galleria ‘Ca’ Gulino’, sulla strada statale 73bis/var a

Urbino. Il tunnel era rimasto chiuso in seguito all’incidente di fine

dicembre per i danni causati dall’incendio che ne era seguito.

La circolazione è consentita su una corsia nella sola direzione

Fermignano per 3 km in corrispondenza del tunnel, mentre il

traffico in direzione Urbino continua a transitare sul vecchio

tracciato adiacente.

Per consentire la riapertura del tunnel, nelle more dei lavori di

rifacimento degli impianti danneggiati, Anas ha realizzato un

impianto di illuminazione provvisorio ed ha eseguito il rifacimento

della pavimentazione e la verniciatura delle pareti interne.

