(ACON) SALUTE. GRUPPO PD: DATI AGENAS, CONFRONTO FVG-PAESE SIA TRASPARENTE

(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 (ACON) Trieste, 6 mar – “A fronte di una situazione del sistema

salute che arranca e che cittadini e operatori avvertono in

maniera differente rispetto a come viene dipinto da chi governa,

utilizzare i dati a seconda della convenienza non aiuta a

risolvere i problemi. Se i confronti tra il Friuli Venezia Giulia

e il resto del Paese devono esserci, allora siano franchi e

tengano conto sia di luci che di ombre, diversamente le cose non

miglioreranno per il nostro sistema sanitario pubblico”.

Lo affermano in una nota i consiglieri regionali Manuela Celotti,

Nicola Conficoni, Roberto Cosolini e Francesco Martines (Pd) al

termine della seduta della III Commissione durante la quale sono

state presentate le valutazioni conseguenti alla convenzione

stipulata tra la Regione Fvg e l’Agenzia nazionale per i servizi

sanitari regionali (Agenas), per il potenziamento e rafforzamento

del Sistema sanitario regionale (Ssr).

“Ci auguriamo che i dati presentati oggi da Agenas – dicono i dem

– siano una sintesi del rapporto realizzato, costato alle casse

pubbliche 140mila euro, dato che fino a qualche anno fa era la

stessa direzione regionale Salute a produrre una mole di dati

superiore a quella illustrata in Commissione. Non si capisce come

mai se, dai dati forniti, il numero di ospedali e quello di

medici e infermieri sia superiore alla media nazionale, i

cittadini del Fvg trovino sempre meno risposte nel Sistema

sanitario pubblico. ? chiaro dunque che il problema sta nella

gestione”.

Inoltre, continuano, “fa specie che il confronto venga fatto fra

il Fvg e le altre Regioni quando si tratta di dati sui quali

abbiamo situazioni e trend positivi, mentre sugli aspetti che si

intuisce saranno oggetto delle revisioni del sistema ospedaliero

annunciate dall’assessore Riccardi, il confronto venga fatto con

gli standard del decreto ministeriale 70, che praticamente

nessuna Regione italiana rispetta. Quello stesso Dm, che va

ricordato stava alla base della tanto recriminata riforma

Telesca, ora questa Giunta (in completa antitesi rispetto alle

precedenti posizioni di assoluta critica) ne fa il vangelo e

vuole cos? giustificare declassamenti e tagli alle strutture

ospedaliere, mentre nulla si dice mai del decreto ministeriale 77

e della sanit? territoriale”.

“Preoccupa, infatti, che si sia voluto sottolineare come la

nostra regione abbia pi? Strutture complesse con primario (Soc) e

pi? posti letto per acuti in rapporto alla popolazione rispetto

agli standard ministeriali, quando invece il Fvg ? fra le regioni

pi? virtuose riguardo al rapporto fra abitanti e numero di

ospedali. Su questi aspetti ci si ? ben guardati dal fare

confronti con altre regioni”, aggiungono gli esponenti del Pd che

si chiedono se si voglia “essere pi? realisti del re.

Stucchevole, infine, il richiamo al fatto che il privato

accreditato nella nostra regione sia decisamente meno diffuso

rispetto a molte altre e che la sua espansione potrebbe

rappresentare una strada da percorrere, senza per? minimamente

accennare a quello che il privato accreditato fa in Fvg rispetto

a quello che ha sempre fatto e fa in altre regioni”.

