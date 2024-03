(ACON) SALUTE. AGENAS IN III COMM: OK RETE OSPEDALI, MA TROPPA FRAMMENTAZIONE

(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 (ACON) Trieste, 6 mar – Ogni cittadino del Friuli Venezia Giulia

spende circa 2.386 euro a livello pro capite per l’assistenza

sanitaria, un costo alto rispetto alla media nazionale: circa

duecento euro in pi? in confronto al vicino Veneto. Alto anche il

costo per l’assistenza specialistica presso erogatori privati,

che si aggira intorno ai 54 euro.

Sono queste alcune delle cifre emerse durante la seduta odierna

della III Commissione consiliare, presieduta da Carlo Bolzonello

(Fedriga presidente). La seduta ? stata convocata per presentare

i dati raccolti dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari

regionali (Agenas) che con la Regione Fvg ha una convenzione in

atto per potenziare e rafforzare il Sistema sanitario regionale

(Ssr).

Il monitoraggio – come spiegato dal direttore generale di Agenas,

Domenico Mantoan – si ? concentrato su diversi servizi e comparti

del Ssr, evidenziando sia criticit? che aspetti positivi.

Bene la copertura del bisogno degli anziani non autosufficienti

con circa 8.000 posti garantiti nelle Rsa, ma criticit? nella

rete oncologica dove – ha spiegato Mantoan – la copertura dei

bisogni ? elevata, ma con tempi di attesa lunghi per gli

interventi chirurgici e volumi sotto la soglia per quelli di

maggiore complessit?. Punto dolente anche la chirurgia ortopedica

elettiva, con circa 8.000 cittadini che nel corso del 2021 si

sono recati fuori regione per farsi operare.

Positivo il numero, invece, di infermieri e medici di medicina

generale, superiore alla media nazionale: nel 2021, in Fvg

c’erano oltre 2 medici ogni 1.000 abitanti a fronte di una media

nazionale di 1,97 e quasi 7 infermieri, sempre ogni 1.000

abitanti, a fronte di una media di 5,12.

“In Fvg – ha detto il dirigente Agenas – c’? una rete ospedaliera

molto presente, con un numero di unit? complesse superiori allo

standard nazionale. Si spende pi? di altre Regioni, ma questo non

? un dato negativo. La criticit? ? che ci sono tanti ospedali che

fanno per? piccoli interventi, quindi un basso volume di attivit?

e con difficolt? nella presa in carico”.

I dati presentati da Agenas in III Commissione non hanno convinto

del tutto le Opposizioni, soprattutto per quanto riguarda il

numero dei medici in servizio che “non risponderebbe alla realt?

– ha affermato Nicola Conficconi (Pd) – in quanto molti reparti

starebbero chiudendo proprio per carenza di medici”.

Medesima perplessit? espressa anche dalla consigliera Rosaria

Capozzi (M5S) che ha chiesto “come mai si ricorra allora ancora

ai gettonisti, nonostante il numero di medici e infermieri

piuttosto alto rispetto alla media nazionale”.

La richiesta di avere dati non aggregati ? stata, invece,

avanzata da Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) che ha sottolineato

che altrimenti “dai dati non emergono le reali criticit? del

territorio”.

Manuela Celotti (Pd) ha dichiarato che “il confronto con i dati

di alcune Regioni va bene, ma bisognerebbe approfondire meglio

alcuni aspetti” e non riferirsi solo a numeri standardizzati. Il

collega di partito Roberto Cosolini ha espresso “soddisfazione

per i dati positivi”, sottolineando tuttavia che la

frammentazione della rete oncologica ? preoccupante. Francesco

Martines (Pd) ha, poi, evidenziato la necessit? di “una

governance migliore degli ospedali per capire cosa si fa negli

stessi”.

Serena Pellegrino (Avs) ha espresso “preoccupazione per gli

ottomila utenti che hanno scelto di recarsi fuori regione per

andarsi a curarsi” e ha ribadito la necessit? di dati meno

aggregati e pi? puntuali.

Massimo Moretuzzo (Patto per l’Autonomia-Civica Fvg) ha chiesto

un approfondimento sui privati accreditati, mentre la collega

Simona Liguori, lamentando la spesa di 140mila euro con Agenas,

ha voluto sapere se altre Regioni avessero sottoscritto la

convenzione con l’Agenzia, e se e come questa si fosse

interfacciata anche con i soggetti della macchina regionale

Salute.

