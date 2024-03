Visita guidata Lucrezia Borgia – Luci e ombre di una donna del Rinascimento

(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 LUCREZIA BORGIA – LUCI E OMBRE DI UNA DONNA DEL RINASCIMENTO

Iniziative in occasione della Giornata internazionale della donna

In occasione della Giornata internazionale della donna, Sistema Museo e la Direzione Regionale Musei dell’Umbria presentano una serie di iniziative in programma venerdì 8 marzo alla Rocca Albronoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto.

Per tutte le donne che vorranno vistare la fortezza lungo l’arco della giornata è previsto l’ingresso gratuito, mentre alle ore 16.00 è fissata una visita guidata intitolata Lucrezia Borgia – Luci e ombre di una donna del Rinascimento. Al centro dell’incontro, una delle figure femminili più celebri e discusse di tutti i tempi.

Per partecipare alla visita guidata è necessario acquistare un biglietto di € 5,00, previo acquisto dell’ingresso al museo. Il biglietto sarà gratuito per le donne.

Spoleto, lunedì 4 marzo 2024

