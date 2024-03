Convegno alla LUM su Diritto e gisutizia nelle relazioni familiari

(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 Dipartimento di Scienze Giuridiche e dell’Impresa

Dottorato di Ricerca in Teoria generale del Processo

Diritto e giustizia

nelle relazioni familiari

Problemi e prospettive

Indirizzi di saluto

Prof. Antonello Garzoni

Magnifico Rettore dell’Università LUM

Prof. Avv. Francesco Vergine

Direttore del Dipartimento di

Scienze Giuridiche e dell’Impresa Università LUM

Prof. Avv. Roberto Martino

Coordinatore del Dottorato in

Teoria Generale del Processo Università LUM

Prof. Avv. Ernesto Capobianco

Ordinario di Diritto Civile, Università del Salento;

Coordinatore SISDIC Puglia

Avv. Katia Di Cagno

Presidente Commissione Pari Opportunità,

Ordine degli Avvocati di Bari

Interventi introduttivi

Prof. Francesco Alicino

Ordinario di Diritto ecclesiastico Università LUM

Prof. Mirko Abbamonte

Associato di Diritto processuale civile Università LUM

martedì

Aula 1, Piano terra

15:30

Torre Aldo Rossi

Università LUM

Casamassima (BA)

Modera

Dott. Alfonso Orazio Pappalardo

Presidente del Tribunale di Bari

Relazioni

Prof. Avv. Michele Angelo Lupoi

Ordinario di Diritto Processuale Civile

Università Alma Mater Studiorum di Bologna

La fase introduttiva del processo di famiglia tra rigore

normativo e flessibilità applicativa

Dott. Luciano Guaglione

Consigliere della Corte di Appello di Bari

Il regime dei controlli dei provvedimenti temporanei e

urgenti e dei provvedimenti indifferibili in materia di

famiglia

Avv. Giancarlo Savi

Presidente dell’Associazione Forense

“Avvocatura e Famiglia”

I tratti salienti dei giudizi di separazione e divorzio dopo

la riforma Cartabia

Conclusioni

Prof. Nicola Colaianni

già Consigliere della Corte di Cassazione e Ordinario di

Diritto ecclesiastico presso l’Università degli Studi di Bari

Nel corso dell’evento sarà presentato il volume dal titolo Diritto e giustizia nelle relazioni familiari. Problemi e prospettive

a cura di Francesco Alicino e Mirko Abbamonte, Giuffré Francis Lefebvre, 2024

Comitato scientifico:

Per info:

Prof. Roberto Martino, Prof. Francesco Alicino, Prof. Nicola Cipriani,

Prof.ssa Carmela Ventrella, Prof. Mirko Abbamonte, Dott.ssa Vera Valente.

Evento patrocinato e accreditato (3 CF) dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari