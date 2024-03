(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 AGENDA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

DA LUNEDÌ 4 A DOMENICA 10 MARZO 2024

Lunedì 4 marzo

Ore 10.30, Roma, Ministero dei Beni e delle Attività c ulturali, via del Collegio Romano 27, il presidente Cirio partecipa all’ a udizione pubblica per la Capitale italiana della Cultura 2026

O re 15, Alessandria, Scuola Allievi Agenti Polizia di Stato, corso Acqui 402, il presidente Cirio e gli assessor i Gabusi, Poggio e Protopapa partecipa no alla presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del terminal innovativo e del bando di gara per lo sviluppo del masterplan sul l’Hub i ntermodale di Alessandria

O re 18, Torino, Grattacielo della Regione, piazza Piemonte 1, Sala Trasparenza, i l presidente Cirio, il vicepresidente Carosso e l’assessore Gabusi partecipa no alla conferenza stampa per la firma del protocollo di intesa tra Territorio, Regione e Ministero de lle Infrastrutture e de i Trasporti su ll e opere di accompagnamento all a nuova linea ferroviaria Torino-Lione, alla presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini

O re 20.45, Bistagno (AL), salone della Soms, corso Testa 3, l’ assessore Protopapa partecipa all’incontro “La c accia di o ggi e di d omani”

Martedì 5 marzo

Ore 10, Alba (CN), Palazzo Morra, piazza Medford 3, l’ assessore Chiorino partecipa a IOLAVORO Alba

Ore 1 0.30, Torino, Aula m agna della Cavallerizza, via Verdi 9, il presidente Cirio partecipa all’inaugurazione dell’Anno g iudiziario 2024 del T ar Piemonte

Ore 15, Novara, 3E Lab Comoli Ferrari, v ia Mattei 58, l’ assessore Marnati partecipa al c onvegno “Novara Next Stop”, p resentazione del borsino immobiliare novarese 2024

O re 17.30, Alessandria, Biblioteca Calvo, l’ assessore Poggio interviene alla presentazione del libro “ Chiaro s curi di d onna” di Bruno Volpi

O re 18.30, Saluzzo (CN), il presidente Cirio partecipa alla presentazione alla Sezione e ai Gruppi Alpini di Saluzzo del bando regionale per la messa in sicurezza delle strutture e attrezzature utilizzate per l’allestimento di eventi

O re 20.15, Fossano (CN), s ala Brut e Bon, piazza Dompè, il presidente Cirio partecipa alla presentazione alle Pro Loco di Cuneo del bando regionale per la messa in sicurezza delle strutture e attrezzature utilizzate per l’allestimento di eventi

Mercoledì 6 marzo

Ore 9.30, Novara, Corte maggiore del Castello, gli assessor i Marnati e Protopapa partecipa no alla presentazione del metodo e dei risultati del p rogetto “D ante “, sull’utilizzo dei d roni per il contrasto della Popillia Japonica in vigneto

O re 11, Castello d’Agogna (PV), Centro r icerche sul r iso, s trada per Ceretto 4, l’a ssessore Protopapa incontra il c onsiglio di a mministrazione dell’Ente Nazionale Risi

O re 16.30, l’ a ssessore Poggio partecip a in video collegamento con il P adiglione Italia alla ITB di Berlino alla presentazione di Citt à e urope a del v ino 2024

O re 17, Alba (CN), Palazzo Banca d’Alba, via Cavour 4, l’ assessore Protopapa partecipa alla tavola rotonda “Barolo e il Barbaresco: le sfide della promozione”

Ore 17.30, Novara, Salone dell’Arengo del Broletto, l’ assessore Marnati partecipa all’evento “Novara nel cuore”

Giovedì 7 marzo

Ore 15, Novi Ligure (AL), Associazione Maglietto, località Merella, l’ assessore Protopapa partecipa al convegno su ll’apicoltura

Ore 21, Novara, Castello Visconteo Sforzesco, Sala delle Vetrate, l’ assessore Marnati partecipa al c onvegno “Buone nuove. L’informazione tra sensazionalismo e racconto del sociale”

Venerdì 8 marzo

O re 9, Asti, p iazza Santa Maria Nuova, il vicepresidente Carosso partecipa all’inaugurazione della nuova sede O nav

Ore 10, in collegamento, l’ assessore Protopapa partecipa al t avolo v itivinicolo, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati

O re 10, Alessandria, Zonta International, l’ assessore Poggio partecip a a “Rose Day, una rosa per il commercio”

O re 17.30, in collegamento, l’ assessore Protopapa presenzia all’incontro conclusivo dei progetti pilota sulla Flavescenza d orata e per l’avvio delle attività 2024, a cura del comitato intercomunale Doglianese-Monregalese

Sabato 9 marzo

Or e 9.30, Novi Ligure (AL), Museo dei Campionissimi, viale dei Campionissimi 2, il presidente Cirio e gli assessori Chiorino e Poggio incontra no i lavoratori ex Ilva insieme al ministro delle I mprese e del Made in Italy Adolfo Urso, al neo commissario di Acciaierie d’Italia Giancarlo Quaranta e ai commissari straordinari di Ilva

O re 17, Castelnuovo Belbo (AT), p iazza del Municipio, l’ assessore Protopapa presenzia all’inaugurazione della Panchina e uropea

O re 17, Alessandria, Salone Baravalle, l’ assessore Poggio partecip a al dibattito “La privatizzazione di Poste Italiane: quali scenari?”

O re 18.30, Acqui Terme (AL), sala ex Kaimano, via Maggiorino Ferraris 5, l’ assessore Protopapa presenzia alla serata “Le donne nell’Islam. Alle radici della violenza”, a cura di Soroptimist International Club di Acqui Terme

Gli eventuali aggiornamenti di questa agenda vengono pubblicati durante la settimana su [ https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta | https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta ]

Gianni Gennaro,

Regione Piemonte

Direzione Coordinamento Politiche e fondi europei – Turismo e Sport