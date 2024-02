(AGENPARL) – mer 28 febbraio 2024 FURTI SCUOLE MUNICIPIO VI, FRANCO (PRESIDENTE): “SCUOLE SOTTO ATTACCO DA DELINQUENTI, SINDACO CI AIUTI”

“Va avanti da giorni ormai il saccheggio sistematico delle scuole del Municipio VI delle Torri. Sessantacinque furti segnalati in circa un anno: una dopo l’altra, le scuole dell’infanzia e le primarie subiscono furti da parte di delinquenti che non hanno alcun rispetto per la casa dei bambini. I genitori hanno iniziato a organizzarsi in ronde, la tensione sta salendo e la cittadinanza è giustamente esasperata.

Perciò abbiamo chiesto al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e all’Assessore al Bilancio, Silvia Scozzese, di inserire nel piano investimenti 2024-2026, nella prima variazione di bilancio utile, il potenziamento di sicurezza passiva secondo quanto redatto dagli uffici della nostra Direzione Tecnica. Il progetto della Direzione prevede l’installazione di porte e finestre blindate, impianti di videosorveglianza collegati con le Forze dell’Ordine, almeno nelle scuole già colpite da saccheggio”.

Così in una nota stampa il Presidente del Municipio VI delle Torri di Roma, Nicola Franco.

Roma, 28 febbraio 2024.