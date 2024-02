CS Acqualatina – INIZIA IL PRIMO CICLO DI LETTURA DEI CONTATORI PER IL 2024 AD AMASENO

(AGENPARL) – mer 28 febbraio 2024 COMUNICATO STAMPA

INIZIA IL PRIMO CICLO DI LETTURA DEI CONTATORI PER IL 2024

AD AMASENO PASSERANNO GLI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

Da giovedì 29 febbraio il personale autorizzato da Acqualatina effettuerà il primo ciclo di lettura dei contatori idrici per il 2024 nel Comune di Amaseno.

Il personale è qualificabile come “incaricato di pubblico servizio”, si richiede pertanto agli utenti la massima collaborazione.

Il personale autorizzato effettuerà le letture dei contatori e le verifiche di funzionamento a partire da giovedì 29 febbraio. Le attività per la rilevazione dei consumi si protrarranno fino a sabato 30 marzo domeniche e festivi esclusi.

Invitiamo gli utenti ad offrire la massima collaborazione, dando accesso ai contatori, e a non ostacolare lo svolgimento delle normali attività di lettura, in quanto il personale è identificabile come “incaricato di pubblico servizio”.

Nel caso in cui il letturista non possa registrare la lettura del contatore, lascerà al cliente una cartolina per inviare l’autolettura. Questa cartolina deve essere compilata e restituita presso il più vicino sportello territoriale, entro cinque giorni, per consentire la registrazione del consumo da inserire nella bolletta successiva.

È possibile comunicare l’autolettura anche comodamente da casa, tramite i seguenti canali:

* lo Sportello Online, accessibile sul sito http://www.acqualatina.it

* l’APP per dispositivi mobili, accedendo al menu “le tue forniture”

Si ricorda che vanno segnalati solamente i numeri riportati in nero sul contatore.

Nel caso in cui non sia possibile comunicare la lettura, la bolletta successiva sarà emessa su un consumo stimato.

Ricordiamo inoltre a tutti i clienti che i letturisti Autorizzati sono dotati di un tesserino di riconoscimento con foto. Ciascun letturista dispone, inoltre, di un numero di matricola e il personale Acqualatina non chiede mai denaro, o assegni.

Servizio Comunicazione Acqualatina S.p.A.

