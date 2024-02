(AGENPARL) – mar 27 febbraio 2024 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Kosovo, Pd, solidarietà a carabinieri insultati e minacciati di morte

Graziano, campanelli d’allarme da non sottovalutare

“Solidarietà ai nostri Carabinieri insultati e minacciati di morte ieri in Kosovo” così il capogruppo democratico nella commissione difesa della Camera, Stefano Graziano, che sottolinea “siamo vicini e guardiamo con grande preoccupazione a ogni forma di violenza e minaccia che riguarda i militari italiani impegnati nelle missioni estere. Sono campanelli d’allarme che non posso essere sottovalutati”, conclude Graziano.

Roma, 27 febbraio 2024