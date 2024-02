Visita al Cantiere Enel. Riqualificazione delle aree e nuovi progetti

(AGENPARL) – gio 22 febbraio 2024 CENTRALE EUGENIO MONTALE, IL SINDACO E IL PRESIDENTE DELL’ADSP IN VISITA PRESSO IL CANTIERE ENEL

La Spezia, 22 febbraio 2024 – Si è svolta questa mattina la visita del Sindaco Pierluigi Peracchini presso la centrale Eugenio Montale della Spezia. All’incontro erano presenti anche Mario Sommariva, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Federica Montaresi, Segretario Generale Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e, per Enel, Vincenzo Cenci, Responsabile Impianto La Spezia, Nicola Bracaloni, Responsabile Italia Impianti a Carbone Enel Produzione, Marilisa Partipilo, Responsabile Affari Istituzionali Area Nord Ovest e Piero Luigi Bianchi, Referente Affari Istituzionali Liguria.

La visita si inserisce nell’ambito dei rapporti consolidati tra Enel, il Comune della Spezia e l’Autorità Portuale, anche a seguito dei protocolli sottoscritti e finalizzati a valutare e definire le iniziative orientate alla riqualificazione sostenibile dell’area del sito della Spezia e dello sviluppo energetico delle aree portuali.

La mattinata è stata l’occasione per fare il punto sulle iniziative che Enel sta sviluppando sul sito della centrale, con un focus sulle le fasi legate alla dismissione e alla successiva demolizione degli impianti della vecchia centrale a carbone, comprese le attività di caratterizzazione ed eventuale bonifica dei suoli.

In particolare, è attualmente in corso un importante piano di attività che consiste in interventi di smantellamento totale o parziale delle opere esistenti, alcune delle quali sono già state completate (2 Serbatoi da 50.000 m3 e da 30.000 m3, carbonile Ovest, l’area dell’impianto Gesso).

A settembre 2023, a valle dell’autorizzazione da parte dell’Autorità Portuale, è stato avviato il cantiere per la riqualificazione e il ripristino ex ante della banchina Enel all’interno del Porto della Spezia, e già nei mesi scorsi è stata anticipata ad AdSP la tempistica della restituzione di alcune porzioni delle aree in concessione.