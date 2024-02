IL COMITATO EU DELLE REGIONI RIUNITO AD ANCONA comunicato – a seguire foto

(AGENPARL) – gio 22 febbraio 2024 IL COMITATO EU DELLE REGIONI RIUNITO AD ANCONA. SI PARLA DI MINORI E DI INNOVAZIONE BASATA SU TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE. CONSIGLIERE PUTZU: ”UNA GRANDE OPPORTUNITA’ DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO”

“Oggi abbiamo dato il benvenuto ad Ancona ai membri della Commissione SEDEC del Comitato Europeo delle Regioni ringraziandoli sentitamente per aver accettato la proposta di venire nelle Marche per la consueta riunione annuale fuori sede. Saranno due giorni intensi nel corso dei quali verranno trattati temi di particolare importanza come la tutela dei minori oggi e l’innovazione basata sulla transizione verde e digitale domani. Su questo argomento è incentrato il parere relazionato da me e approvato all’unanimità il 31 gennaio scorso durante la plenaria del Cdr. Il tema è molto sentito dalle nostre aziende locali in termini di investimenti che, come istituzioni, vogliamo sostenere tramite la programmazione europea. Ci tengo inoltre a sottolineare che questa iniziativa per la nostra regione è anche una preziosa opportunità di promozione del territorio, delle sue bellezze e dell’enogastronomia oltre a favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici. Abbiamo infatti organizzato un piccolo tour per i membri della commissione in modo che possano apprezzare tutte le nostre eccellenze”.

Queste le parole di Andrea Putzu consigliere regionale, membro del CdR e della commissione SEDEC e promotore della “due giorni” marchigiana in corso da questa mattina nell’aula magna della facoltà di Economia Giorgio Fuà dell’Università Politecnica delle Marche.

Oggi l’agenda della commissione SEDEC prevede l’adozione di tre pareri (che una volta adottati, dovranno essere votati dalla plenaria):

• Aumentare l’inclusione sociale dei bambini, attraverso l’attuazione della Garanzia europea per l’infanzia a livello locale e regionale, di cui è relatore Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e presidente della Provincia di Forlì-Cesena;

• Rafforzare il ruolo degli enti locali e regionali nei sistemi integrati di protezione dei minori, di cui è relatore Peter Kaiser, presidente del Land della Carinzia (Austria);

• Mobilità delle competenze e dei talenti, di cui è relatore François Decoster, sindaco di Saint-Omer e consigliere della Regione francese Hauts-de-France.

È previsto anche un dibattito sul parere intitolato Raccomandazioni per il prossimo programma quadro europeo di ricerca e innovazione, di cui è relatrice Anne Besnier, vicepresidente della regione francese Centro-Valle della Loira. Il dibattito in commissione è il primo passo prima del voto (che si svolgerà durante la prossima riunione della SEDEC) e poi del successivo passaggio in plenaria.

Domani 23 febbraio dalle 9 in poi si svolgerà invece la conferenza intitolata “Un’innovazione legata al territorio per la transizione verde e digitale dell’UE” riguardante il parere del consigliere Putzu.

IL PROGRAMMA AGGIORNATO:

09:00 Introduzione e discorso programmatico

* Stefano Tombolini, Assessore del Comune di Ancona

* Tanya Hristova, Presidente della Commissione SEDEC

* Nicola de Michelis, Vice-Direttore Generale della Crescita intelligente e sostenibile e dell’attuazione del programma, DG REGIO (*)

09:30-10:45

Sessione 1

Come si può mobilitare il potenziale di innovazione locale e regionale per realizzare la transizione verde e digitale?

* Andrea Putzu, consigliere regionale, membro del Comitato delle Regioni e relatore del

Parere sull’Innovazione basata sul territorio del CdR

* Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale (*)

Jakub Boratynski, Direttore per le reti e la governance, Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI (GROW) (*)

10:45 – 11:15

* Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche

* Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy (*)

11:15 – 11:30 Pausa caffè

11:30 – 12:45

Sessione 2

Migliori pratiche locali e regionali in materia di innovazione e cooperazione con i paesi vicini dell’UE

* On.Lucia Albano, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze

* Gian Luca Gregori, Rettore dell’Università Politecnica delle Marche

* Roberto Pella, Deputato alla Camera dei Deputati e Membro del Comitato delle Regioni

* Marco Fioravanti, Presidente ANCI Marche (*)

* Stavros Kalognomos, Coordinatore dell’iniziativa AI-NURECC PLUS della Rete

CRPM (*)

* Ewa Chomicz, Responsabile delle politiche e del coordinamento, ERRIN – Rete europea per la ricerca e l’innovazione delle regioni

* Stefania Leoni, Autorità di Gestione IPA Adrion

* Gino Sabatini, Presidente delle Camere di Commercio Adriatico Ionica

* Stefania Bussoletti, Direttore Dipartimento Sviluppo Economico, Regione Marche

12:45 – 13:00 Considerazioni conclusive – Andrea Putzu, consigliere regionale delle Marche e membro del Comitato delle Regioni.

(*) in videoconferenza

Claudia Pasquini

Ufficio Stampa

Regione Marche

________________________________