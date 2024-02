Concerto per gli amici di Corning

(AGENPARL) – gio 22 febbraio 2024 Concerto per gli amici di CorningSabato 24 febbraio alle 17 l’Accademia musicale valdarnese, in collaborazione con il comune di San Giovanni Valdarno, ha organizzato un appuntamento musicale alla sala La Nonziata per salutare la delegazione di Corning arrivata in città per rinnovare il patto di gemellaggio. Il concerto sarà un omaggio al compositore Giacomo Puccini, nell’anno del centenario della sua scomparsa

Sabato sarà l’ultimo giorno di permanenza a San Giovanni Valdarno per la delegazione di Corning, giunta in città per rinnovare, a distanza di 20anni, il patto di gemellaggio e l’accordo di reciproca collaborazione fra le due comunità. La firma del documento è avvenuta martedì pomeriggio durante il consiglio comunale in forma solenne che si è svolto a Palomar.

E per salutare gli amici di Corning, sabato 24 febbraio alle 17 l’Accademia musicale valdarnese, in collaborazione con il Comune di San Giovanni Valdarno, ha organizzato un concerto alla sala La Nonziata. Si esibiranno al pianoforte i giovani talenti dell’Accademia per poi lasciare spazio alla sublime voce del soprano Alessandra Cordova e al pianista di fama internazionale Gabriele Cerofolini, entrambi docenti della scuola. Un programma di grande intensità e, oltre a brani di Chopin, Liszt, Debussy e Rachmaninov, il concerto sarà un omaggio al grande compositore toscano Giacomo Puccini nell’anno in cui ricorre il centenario della scomparsa, avvenuta il 29 novembre 1924.

“Siamo onorati – le parole del direttore artistico dell’Accademia musicale valdarnese Andrea Turini – di presentare la nostra realtà alla delegazione giunta dagli Stati Uniti d’America e di salutare gli amici di Corning con una piacevole serata di musica. Perché la musica è la lingua universale che unisce tutti i popoli”.